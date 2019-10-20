Демократии вопреки: нарушения, зафиксированные наблюдателями

Программный директор миссии наблюдателей Promo-LEX Павел Постика рассказал об отклонениях от избирательного законодательства, которые удалось зафиксировать в ходе дня голосования 20 октября.

КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. В целом, местные выборы на избирательных участках республики проходили спокойно, однако без нарушений все же не обошлось. О них на брифинге рассказал Павел Постикэ – глава миссии Ассоциации Promo-LEX.

"Мы зафиксировали два случая запугивания и оказания психологического давления на наблюдателей, работавших на участке и представлявших политические партии. Это произошло на одном из участков с Сороке и на одном – в Сынджере", - заявил Постика.

По утверждению главы наблюдательной миссии, мониторинг, проводившийся Promo-LEX, был равноудаленным, а представители ассоциации не ставили целью ввести кого-то в заблуждение.

"Также мы зафиксировали 11 случаев наглядной агитации избирательных на участках в Дрокии, Дондюшанах, Бричанах, в Кагуле, селе Марьяновка, Хынчештах, Флорештах, муниципии Кишинев, в селе Гидигич, в селе Буцены", - подчеркнул докладчик.

По его словам, были зафиксированы и случаи прямой агитации граждан вблизи избирательных участков. Подобные инциденты происходили на некоторых участках, в частности, в Дурлештах, в селе Марьяновка (района Штефан-Водэ), в Сынджере (муниципий Кишинев), в селе Пэулешть (Каларашского района), в кишиневском секторе Рышкановка и пригородном поселке Ставчены, в Оргееве и других населенных пунктах.

"Вблизи некоторых участков наши наблюдатели зафиксировали присутствие электоральных конкурентов, их беседы с избирателями, шедшими на голосование", - отметил Постика.

Подобные нарушения произошли в селе Южное (Кагульского района), в пригородном кишиневском поселке Ватра, в Теленештах, Кошнице и Оргееве.

Некоторые граждане, приходившие на голосование, вели себя неадекватно, позволяли себе агрессивные выпады в адрес членов избирательных комиссий на ряде избирательных участков. Такие инциденты происходили в секторе Ботаника и Чеканы в Кишиневе, в поселке Крикова.

"А в селе Валя Пержей группа граждан не допускала кандидата в примары на участок. Потребовалась помощь полиции, чтобы разблокировать доступ кандидата и других граждан к урнам для голосования", - отметил Постика.

Выборы в Молдове

В воскресенье, в 07.00 в Молдове открылись избирательные участки на всеобщих местных выборах и новых парламентских, которые проводятся в четырех одномандатных округах.

Гражданам Молдовы на местных выборах предстоит избрать 898 примаров (мэров) и 11 580 советников на четырехлетний срок.

Всего в республике созданы 1969 участков. Центризбирком отпечатал 7,8 миллионов бюллетеней для голосования. За выборами следят 1600 национальных и 145 международных наблюдателей.

В то же время 20 октября 2019 года в четырех одномандатных округах пройдут новые парламентские выборы, по итогам которых в парламенте республики появятся четыре новых депутата. Голосование пройдет в избирательных округах №17 (Ниспорены), №33 (Кишинев), №48 (Слобозия, Бендеры и Тирасполь) и №50 (Западная Европа). Парламентарии, избранные в этих округах во время выборов 24 февраля 2019 года, ранее сложили свои мандаты. В ходе новых парламентских выборов на избирательных участках, которые находятся за границей, граждане Молдовы смогут проголосовать и на основании паспорта с истекшим сроком действия.

Участки будут открыты до 21.00. В зависимости от ситуации время их работы могут продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

ЦИК обращает внимание, что в день выборов запрещена любая агитация. Этот запрет не распространяется на уже размещенную ранее в интернете и на афишах информацию.

Ранее парламент Молдовы утвердил решение о возврате к штрафам за электоральную агитацию в день выборов. Таким образом, это нарушение повлечет наложение штрафа на физических лиц в размере 6-12 условных единиц (300-600 леев), а на должностных лиц или кандидатов на выборах - от 24 до 30 у.е. (1200-1500 леев).

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