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Здание Генеральной прокуратуры Молдовы

Минюст опубликовал весь список кандидатов на пост генпрокурора

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова

Первый этап отбора - в министерстве юстиции есть заявки от двух десятков претендентов на то, чтобы возглавить генпрокуратуру республики.

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Двадцать человек подали заявки на участие в конкурса на должность генпрокурора Молдовы. Об этом сообщили в понедельник в министерстве юстиции.

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В конце сентября глава Высшей судебной палаты Анжела Мутузок заявляла, что процедуры, начатые ранее Высшим советом прокуроров в рамках конкурса по отбору кандидата на пост генерального прокурора Молдовы, прекращены. Это связано с тем, что 16 сентября депутаты утвердили изменения в закон о прокуратуре сразу в двух чтениях. Таким образом, 30 сентября Минюст инициировал процесс отбора кандидатов на должность генерального прокурора Молдовы. Срок подачи документов истек 20 октября в 23.59.

"На должность генерального прокурора претендуют 20 кандидатов. Это Анатолие Истрате, Илие Ротару, Александр Стояногло, Максим Гропа, Вячеслав Солтан, Эдуард Булат, Руслан Кашу, Руслан Попов, Александру Раца, Всеволод Иванов, Сергей Пержу, Тудор Андроник, Ион Викол, Артур Лупашко, Владимир Адам, Георге Малик, Владислав Грибинча, Штефан Глигор, Олег Крышмару и Октавиан Бодареу", - сообщили в Минюсте. 

Что изменилось в процессе выбора генпрокурора

Главное новшество при выборе генерального прокурора заключается в том, что теперь избрание проходит через несколько "фильтров".

Министр юстиции Олеся Стамати, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Министр юстиции Молдовы рассказала о том, кто должен стать генпрокурором

Первый из них - отбор претендентов на пост гепрокурора спецкомиссией, созданной Минюстом, а второй - отбор кандидатов Высшим советом прокуроров (ВСП).

Претенденты должны быть гражданами Молдовы, знать государственный язык, иметь 10-летний опыт в области права, из которых 5 лет работать прокурором или судьей, или 8 лет трудиться адвокатом или следователем. Также в отношении кандидатов не должно быть установленной меры по судебной защите, не должно быть судимостей. У претендентов должно быть высшее образование в области права, они обязаны иметь управленческие качества.

Также в последние три года все претенденты не должны состоять в политических партиях, участвовать в политических мероприятиях. Еще в последние 6 месяцев они не должны были быть членами Высшего совета прокуроров.

В прошлом конкурсе по занятию должности генпрокурора участвовали семеро кандидатов.

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