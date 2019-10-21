Во втором туре выборов на пост столичного градоначальника поборются социалист Ион Чебан и представитель блока ACUM Андрей Нэстасе. Sputnik предлагает высказать мнение о потенциальном победителе в электоральной гонке.

КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. В воскресенье в Молдове прошли всеобщие выборы в местные органы власти. Основная борьба развернулась в Кишиневе, однако интрига так и не разрешилась, а только впереди. Как и пророчили местные эксперты, примара (мэра) молдавской столица не удалось избрать с первой попытки.

Впереди второй тур выборов, в который по предварительным данным Центризбиркома прошли социалист Ион Чебан и представитель блока ACUM Андрей Нэстасе.

Опрос Кто победит во втором туре выборов примара Кишинева? Ион Чебан 68.8% (117)

Андрей Нэстасе 25.9% (44)

Не знаю 2.9% (5)

Не интересует 2.4% (4) Проголосовали: 170 Все опросы Ион Чебан

Андрей Нэстасе

Не знаю

Не интересует Результаты Все опросы

Явка в муниципии составила 36,05%, а после обработки 306 из 307 протоколов больше всех голосов набрал Чебан - 40,16% (90 тысяч 284 голоса), а на второй строчке – с 31,09% (69 тысяч 894 голоса) Нэстасе. Таким образом, именно они, как и год назад, будут соперничать во втором туре.

Предлагаем читателям Sputnik ответить на вопрос: Кто победит во втором туре выборов примара Кишинева?

В целом явка по республике составила 41,68%. То есть своим правом голоса воспользовались миллион 173 тысячи 834 человека.

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