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Примэрия Кишинева

Опрос: кто победит во втором туре выборов примара Кишинева

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова

Во втором туре выборов на пост столичного градоначальника поборются социалист Ион Чебан и представитель блока ACUM Андрей Нэстасе. Sputnik предлагает высказать мнение о потенциальном победителе в электоральной гонке.

КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. В воскресенье в Молдове прошли всеобщие выборы в местные органы власти. Основная борьба развернулась в Кишиневе, однако интрига так и не разрешилась, а только впереди. Как и пророчили местные эксперты, примара (мэра) молдавской столица не удалось избрать с первой попытки.

Впереди второй тур выборов, в который по предварительным данным Центризбиркома прошли социалист Ион Чебан и представитель блока ACUM Андрей Нэстасе.

Опрос

Кто победит во втором туре выборов примара Кишинева? 
  • Ион Чебан
    68.8% (117)
  • Андрей Нэстасе
    25.9% (44)
  • Не знаю
    2.9% (5)
  • Не интересует
    2.4% (4)
Проголосовали: 170
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Явка в муниципии составила 36,05%, а после обработки 306 из 307 протоколов больше всех голосов набрал Чебан - 40,16% (90 тысяч 284 голоса), а на второй строчке – с 31,09% (69 тысяч 894 голоса) Нэстасе. Таким образом, именно они, как и год назад, будут соперничать во втором туре.

Предлагаем читателям Sputnik ответить на вопрос: Кто победит во втором туре выборов примара Кишинева? 

В целом явка по республике составила 41,68%. То есть своим правом голоса воспользовались миллион 173 тысячи 834 человека.

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