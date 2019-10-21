В Кишиневе подростки ограбят любого, чтобы заработать на наркотики - видео

Наркотическая зависимость толкает некоторых молдавских подростков на преступления, наказанием за которые для них может стать реальный тюремный срок.

КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik, Андрей Петрик. Все больше подростков и молодых людей в молдавской столице скатывается в наркотическую пропасть.

Об этом свидетельствует статистика преступлений, совершаемых зависимыми людьми просто для того, чтобы заработать на очередную дозу смертоносного зелья.

За последние месяцы число преступлений, связанных с оборотом, распространением и употреблением наркотиков в Кишиневе возросло. Последний случай произошел в столичном секторе Рышкановка.

Сотрудникам Инспектората полиции этого столичного сектора удалось задержать 16-летнего подростка, которого подозревают в совершении серии краж имущества граждан.

По данным столичной полиции, жажда легкой наживы и зависимость привели тинейджера к тому, что он искал способы поживиться за чужой счет. Сотрудники полиции пока подозревают его в двух кражах, поскольку улики указывают на причастность подростка к ним.

Первый криминальный эпизод, связанный с тинейджером, произошел в ночь на 28 сентября, когда владелец гаража позвонил в полицию и сообщил, что у него украли весь инструмент и электроприборы, которые он хранил там. Общую сумму ущерба, нанесенного владельцу гаража, следователи оценили в 8 тысяч 800 леев.

В ту же ночь, по данным следствия, подросток взломал багажник автомобиля "Dacia", который был припаркован вблизи гаражного кооператива. После того, как ночной воришка выгреб весь инструментарий из багажника, он незамедлительно скрылся с места преступления.

В ходе оперативных действий, правонарушителя удалось задержать, а на допросе в Инспекторате полиции сектора Рышкань он полностью признал свою вину. Если суду удастся ее доказать, тинейджеру грозит до 4 лет тюремного заключения, а также штраф от 32 до 67 тысяч леев.

Синтетическое зелье

Между тем, по словам молдавских наркологов, сегодня молодежь все быстрее втягивается в наркотическую зависимость.

Связано это с тем, что синтетические наркотики, реализуемые им, практически с первого раза ввергают молодого человека в пропасть, выбраться из которой становится крайне сложно.

"Мир наркотиков за последние 15 лет изменился. Сегодня некоторые психоактивные вещества стали доступными для молодых людей, наркотики стали более "агрессивными". Эти вещества способствуют наибольшему появлению зависимости и возникновению тяжелых последствий", - подчеркнула в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова психиатр, врач-нарколог Лилия Федорова.

По словам специалиста, сейчас в Молдове употребляют больше синтетических наркотиков, которые вызывают зависимость мгновенно. Деградация личности происходит за считанные недели, психика человека "ломается" на глазах.

"Очень быстро тот, кто употребляет такие наркотики, становится душевнобольным человеком. Люди с такой степенью наркозависимости тяжелее лечатся, им сложнее помочь. Они должны получить помощь специалистов, пока мы еще в состоянии ее предоставить, чтобы не было поздно", - сказала Федорова.

Нарколог утверждает, что синтетические наркотики разрушают ментальные, когнитивные, эмоциональные характеристики личности, человек превращается в малосоображающее существо, основной целью жизни которого становится поиск очередной дозы.

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