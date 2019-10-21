Нашествие клопов на Кишинев - откуда взялись вредители в столице

В последние несколько недель Кишинев заполонили мраморные клопы, которые не только наносят большой вред сельскому хозяйству, но и могут привести к дискомфорту людей в холодное время года, поскольку зимовать они могут в домах и подвалах домов горожан.

КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Азиатский мраморный клоп "оккупировал" Кишинев и может устроиться на зимовку в квартирах и домах столичных жителей. Но это - полбеды, главную опасность это насекомое представляет для сельского хозяйства, уничтожая урожай.

Необычных жуков жители Кишинева и его пригородов заметили во второй половине сентября текущего года. Выглядят они специфично, обладают серо-коричневой окраской, в длину достигают до 2 сантиметров, на спине у них присутствует ярко выраженный орнамент.

Как рассказал корреспонденту Sputnik Молдова профессор Валерий Держанский из Института зоологии при АН РМ, эти клопы попали в Европу еще в 2007-2008 годах.

Молдову же их нашествие до последнего времени миновало, однако осень 2019 года стала неудачливым периодом для нашей страны. В Молдову паразиты проникли с территории соседней Украины, из Одесской области, утверждает ученый. Так же осенью 2018 года они заполонили столицу Румынии - Бухарест. Впервые на территории Румынии эти паразиты появились в 2015 году, утверждает специалист.

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Мраморный клоп крайне опасен для большинства фруктов и овощей, выращиваемых в Молдове, а также для виноградников. Насекомое поедает плоды, оставляя в них зияющие дыры. Плод или ягода, пораженные паразитом, имеют горький привкус, а вино, которое производят из винограда, подвергшегося нападению таких насекомых, как правило, имеет характерный горький вкус.

Такое нашествие мраморного клопа на Молдову Держанский объясняет засушливым летом 2019 года и отсутствием необходимой влажности. Климат, очень похожий на среднеазиатский, в этом году стал комфортным для обитания этих паразитов в республике, как результат - нашествие их на поля и сады республики, а также на столицу страны.

Мраморный клоп не представляет опасности для человека, однако доставляет немало неприятностей, проникая в его жилище. Все дело в том, что паразиты прячутся в щелях у стен, в шкафах, в деревянных фрагментах мебели, поздней осенью впадая в спячку. Однако стоит зимой хозяину в течении нескольких дней хорошо протопить дом, как паразиты вылазят наружу, летая по дому, садясь на окна, роем кружась у зажженных ламп и других источников света.

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