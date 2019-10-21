Выборы примара Кишинева: подсчитали всех - обработаны 100% протоколов

Центральная избирательная комиссия предоставила предварительные данные после обработки всех протоколов: как и год назад во втором туре будут соперничать Чебан и Нэстасе.

КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. По итогам обработки всех 307 протоколов больше всех голосов на выборах примара (мэра) Кишинева набрал кандидат от Партии социалистов Республики Молдова Ион Чебан - 40,19% (90 тысяч 591 голоса). На второй строчке расположился кандидат от блока ACUM Андрей Нэстасе с 31,08% (70 тысяч 56 голосов).

Таким образом, именно Чебан и Нэстасе, как и год назад, будут соперничать во втором туре.

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Если с фаворитами гонки было все понятно еще до проведения выборов, то весьма любопытным оказалось то, как распределились места после лидеров голосования.

Так, тройку замыкает экс-примар Кишинева, глава Либеральной партии Молдовы Дорин Киртоакэ с 10,15% (22 тысячи 885 голосов). Даже в родной Колонице Киртоакэ оказался лишь на третьем месте, уступив лидерство Чебану и Нэстасе.

Остальные конкуренты не преодолели и пятипроцентный порог. Так, Октавиан Цыку от Partidul Unității Naționale набрал 4,76% (10 тысяч 739 голосов), Валерий Клименко от партии "Шор" - 3,04% (6 тысяч 859 голосов), Виктор Киронда от движения Forța Nouă - 2,73% (6 тысяч 147 голосов), Владимир Чеботарь от Демпартии - 2,44% (5 тысяч 504 голоса), Иван Дьяков от "Нашей партии" - 1% (2 тысячи 252). Оставшиеся кандидаты набрали еще меньше голосов.

Выборы на пост примара Кишинева прошли в воскресенье, 20 октября. Явка составила 36,05% и не дотянула до показателей 2015 года.

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