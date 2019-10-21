Результаты местных выборов: в первом туре избраны чуть более половины мэров

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. В Молдове по итогам первого тура всеобщих местных выборов определены примары (мэры) 518 населенных пунктов из 898. Об этом в ходе брифинга заявил глава Центральной избирательной комиссии страны Дорин Чимил.

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Местные выборы прошли в Молдове 20 октября. Гражданам предстояло избрать 898 глав местных администраций и 11 580 советников на четырехлетний срок. Во всеобщих местных выборах приняли участие 1 миллион 173 тысячи 834 граждан с правом голоса, что составляет 41,68% от количества тех, кто был включен в избирательные списки.

"В ходе местных выборов в 518 населенных пунктах определены примары. Это предварительные данные", - отметил Чимил.

Как пояснил председатель ЦИК, в первом туре примарами стали 191 кандидат от Демпартии, 124 – от Партии социалистов, 82 – от блока ACUM, 26 – от Либерально-демократической партии, 13 – от Партия "Шор", 10 – от "Нашей партии", 4 – от Партии коммунистов, 2 – от Партии национального единства (PUN), по одному от Народной румынской партии (Partidul Popular Românesc) и Либеральной партии, а также 64 независимых кандидата.

"В 20 населенных пунктах кандидаты получили 100% голосов потому, что были единственными в списках", - сказал Чимил.

По его словам, во втором туре будут выбраны примары 380 населенных пунктов. В списках кандидатов – 175 представителей ПСРМ, 173 – ДПМ, 167 – блока ACUM, 20 – "Нашей партии", 44 – ЛДПМ, 16 – ПКРМ, 38 – Партии "Шор", 84 – независимых .

"ЦИК информирует, что вчера были избраны и советники. Сейчас окружные советы должны представить протоколы в суды, которые в течение 10 дней подтверждают или нет законность выборов и передают информацию в ЦИК", - сказал глава ЦИК.

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Согласно действующему законодательству, совет считается законно созданным при подтверждении не менее двух третей мандатов советников.

Также 20 октября в Молдове прошли новые парламентские выборы в четырех одномандатных округах - №17 в Ниспоренах, №33 в Кишиневе, №48 в Слободзее, Тирасполе и Бендерах, а также №50 на западе Европы.

"В соответствии с Кодексом о выборах, кандидат на кресло депутата по одномандатному округу считается выбранным, если набрал большее число действительных голосов", - сказал Чимил.

По предварительным данным, Демпартия сохранила депутатский мандат в округе №17, где победил Генадие Вердеш, набравший 13 тысяч 401 голос.

Блок ACUM также сохранил за собой два кресла парламентариев. В округе №33 выиграл Василе Нэстасе (10 тысяч 825 голосов), а в округе №50 победила Галина Сажин (6 тысяч 808 голосов).

А вот фракция Партии социалистов в высшем законодательном органе расширится, так как в округе №48 выиграл Виталий Евтодиев (909 голосов).

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