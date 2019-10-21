В Кишиневе стартовал отопительный сезон

Местная администрация приняла решение начать массовое подключение домов к теплосетям "в связи с низкой температурой воздуха в вечерние и ночные часы".

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Исполняющий обязанности генерального примара молдавской столицы Адриан Талмач подписал распоряжение о начале отопительного сезона в Кишиневе. Соответствующий документ опубликован на сайте местной администрации.

"Учитывая, что в течение трех суток с 18.00 до 06.00 средняя температура воздуха составляет +10 градусов, принято решение начать с 21 октября отопительный сезон 2019-2020 для потребителей муниципия Кишинев", - говорится в тексте документа.

АО "Termoelectrica" и АО Apă-Canal Chișinău должны обеспечить подачу тепла в муниципальный жилищный фонд.

В 2018 году отопительный сезон в Кишиневе стартовал почти на неделю раньше, 15 октября и завершился 9 апреля 2019 года.

С 2016 года в муниципии действует индивидуальный подход к началу подачи тепла в здания.

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