В Кишиневе стартовал отопительный сезон

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Исполняющий обязанности генерального примара молдавской столицы Адриан Талмач подписал распоряжение о начале отопительного сезона в Кишиневе. Соответствующий документ опубликован на сайте местной администрации.
"Учитывая, что в течение трех суток с 18.00 до 06.00 средняя температура воздуха составляет +10 градусов, принято решение начать с 21 октября отопительный сезон 2019-2020 для потребителей муниципия Кишинев", - говорится в тексте документа.
В 2018 году отопительный сезон в Кишиневе стартовал почти на неделю раньше, 15 октября и завершился 9 апреля 2019 года.
С 2016 года в муниципии действует индивидуальный подход к началу подачи тепла в здания.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK