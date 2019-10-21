Каким оказалось самое распространенное нарушение на выборах в Молдове

От подкупа до запугивания избирателей - один шаг: наблюдатели Promo-lex представили данные по зарегистрированными ими несоответствиями законодательным нормам и установлениям в процессе голосования 20 октября.

КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. На всеобщих выборах в местные органы власти, которые прошли в Молдове накануне, зарегистрировано меньше нарушений, чем на парламентских выборах, прошедших в феврале этого года. Об этом заявил директор программ Promo-lex Павел Постикэ на пресс-конференции в понедельник.

"Сейчас мы видим спад на четверть. Хорошо, что регистрируется сокращение нарушений. Как это повлияло или не повлияло на процесс в целом - уже задача судебных инстанций", - сказал Постикэ.

По его словам, избирательные органы должны подвести итоги и передать материалы в судебные инстанции, которые в конечном счете выскажутся о признании или непризнании законности выборов.

Как отметил специалист, пожалуй, одно из самых распространенных нарушений, выявленных наблюдателями Promo-lex, – это ошибки в избирательных списках (списки с "мертвыми душами"). Также в своеобразный топ-5 угодили агитация и черный пиар в радиусе 100 метров от избирательных участков или в самих помещениях, где происходило голосование; фотосъемка избирательных бюллетеней; проблемы в работе информационной системы; групповое голосования (или голосование "по совету"); необоснованное присутствие неавторизованных лиц в избирательном участке или в радиусе 100 метров.

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Среди других нарушений также наблюдатели выявили по несколько эпизодов насилия или запугивания избирателей, наблюдателей, членов избирательных комиссий; а также попытки подкупа электората.

Местные выборы прошли в Молдове 20 октября. Гражданам предстояло избрать 898 глав местных администраций и 11 580 советников на четырехлетний срок. Во всеобщих местных выборах приняли участие 1 миллион 173 тысячи 834 граждан с правом голоса, что составляет 41,68% от количества тех, кто был включен в избирательные списки.

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По итогам первого тура всеобщих местных выборов определены примары (мэры) 518 населенных пунктов из 898. Во втором туре будут выбраны примары 380 населенных пунктов.

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