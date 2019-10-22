Вопреки здравому смыслу - вандалы не дают развиваться Кишиневу

Сколько бы муниципальные службы не старались навести порядок в молдавской столице, те, у кого нет ни воспитания, ни общей культуры, будут продолжать ставить палки в колеса.

КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik, Андрей Петрик. Город - это живой организм, который требует ежедневного ухода и заботы, а главное - эффективного менеджмента. И, если на последнее люди все же надеются, проголосовав в первом туре выборов главы муниципия и ожидая второго, то уповать на благоразумие некоторых жителей и гостей молдавской столицы, которые здесь временно учатся или работают, не приходится.

В Кишиневе нет и месяца, чтобы кто-то из изрядно подвыпивших жителей города не решил бы над ним покуражиться и обратить внимание общественности на свою умственную недалекость именно таким, варварским способом. "После меня, хоть потоп", - именно по такой формуле действуют малограмотные и духовно небогатые "временные" кишиневцы, проецируя свою модель поведения на жизнь большого города, внося свои, только им одним известные порядки, в его жизнь.

Возмущенные жители столицы уже не раз сетовали на то, что полиция не следит за соблюдением общественного порядка, а поздним вечером и в ночные часы город и вовсе отдан на откуп хулиганам.

Отчасти они правы. Ведь для того, чтобы бить бетонные клумбы, выбрасывать чугунные скамейки в "Комсомольское озеро", воровать новые мусорные урны, разбивать стеклянные панно, много ума не надо, нужна недюжинная, звериная сила, которой у этих, с позволения сказать, люмпенов более, чем достаточно.

Сетовать на бездействие коммунальных служб города кишиневцы вправе, в конце концов, город живет на деньги налогоплательщиков. Но как ни старались "коммунальщики" работать хорошо, все их усилия будут пущены насмарку такими вот, недалекими и ограниченными любителями покуражиться.

Очередной вопиющий случай произошел по улице Каля Ешилор в столичном секторе Буюканы. Неизвестные сломали целую высаженную аллею молодых деревьев. Сломали изысканно, так, чтобы, как говорится, больше не проросло. Пользователи соцсетей, где опубликованы снимки очередного такого пьяного куража вандалов, просто негодуют. Об этом можно судить по комментариям, оставленным под фото кишиневцами.

"Пока существуют такие люди на земле, наш мир не спасти!", - написала одна из пользователей Facebook. "Вредительство, варвары!", - отметила другая. "Сначала надо научиться себя вести достойно, а потом примара выбирать!", - едко подметил один из мужчин, оставивший свой комментарий.

Сегодня вандализм в молдавской столице, увы, еще остается в городе.

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