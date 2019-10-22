Как обезопасить себя при вождении в туман - советы водителям

Плотная пелена тумана каждое утро накрывает республику, видимость на дороге плохая, а лихачи рискуют попасть в ДТП - корреспондент Sputnik Молдова выяснял, как избежать аварий, и каких советов следует придерживаться автолюбителям.

КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. Густые туманы в Молдове регистрировались практически каждое утро в течение всей минувшей и в начале текущей недели. Погоные условия создают неудобства для автолюбителей, ведь видимость на дороге ограничена, просматривается горизонт лишь в 120-150 метров, а дальше, как говорят опытные шоферы, - "молоко".

При въезде в туманное облако обязательно нужно снизить скорость, включить противотуманные фары, они позволят сделать машину заметнее для участников движения, и дворники. Помните о том, что после преодоления тумана нужно как можно быстрее выключить "противотуманки", чтобы не ослеплять водителей.

При необходимости, протрите фары от грязи. Включение дальнего света запрещено, так как усугубит ситуацию, туман станет еще более плотным. Далее следует открыть окно, чтобы слышать, что происходит вокруг. И если будет слышен звук приближающегося транспорта, вы сможете подать звуковой сигнал, предупредив о своем присутствии.

Ни в коем случае водители не должны отвлекаться во время движения, необходимо быть в это время предельно собранными и внимательными. Движение в туман требует от водителя повышенного внимания, любое отвлечение от ситуации на дороге заранее следует исключить. Также, как только вы оказались на дороге с плохой видимостью из-за внезапно возникшего тумана, то обязательно не забудьте включить щетки стеклоочистителей, так вы сможете избавиться от появления микроскопических капель воды на лобовом стекле, которые искажают вам видимость через стекло, а значит препятствуют обзорности дороги.

Если видимость на дороге становится ограниченной, то вам необходимо двигаться на машине медленнее и держать большую чем ранее дистанцию до впереди идущих машин, чтобы в случае возникновения опасности на дороге иметь возможность резко затормозить.

И еще, что очень важно, во время тумана по возможности старайтесь не совершать обгонов впереди идущих автотранспортных средств.

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