В Кишиневе "накрыли" группировку, губившую молодых людей и подростков

КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. В Кишиневе была пресечена деятельность организованной преступной группировки, которая в течение года занималась продажей синтетических наркотических веществ посредством социальных сетей. По предварительным данным следствия, преступникам ежедневно удавалось зарабатывать на зависимых людях порядка 15 тысяч леев.

Следователи утверждают, что все криминальные роли в группировке были четко распределены. Одни ее члены принимали заказы, другие доставляли их в определенное место. После того, как преступники получали перечисление за очередную дозу, они указывали место схрона дозы наркотиков.

Свою деятельность преступники осуществляли через мессенджер "Телеграмм".

Дозы курьеры прятали в укромных местах, где даже на протяжении дня - мало пешеходов. После перечисления средств зависимый от наркотиков человек получал точные координаты схрона и его фотографию.

Оперативникам удалось задержать троих членов группировки в возрасте от 25 до 29 лет, которые временно проживали в Кишиневе на съемной квартире. Хозяйка арендуемого жилья и не подозревала, чем занимаются ее квартиранты.

Правда вскрылась, когда в квартиру нагрянули бойцы отряда специального назначения "Fulger" и следователи. В ходе проведенных обысков, сотрудники правоохранительных органов обнаружили целый наркотический склад, где были вещества - как натурального, так и синтетического происхождения.

Также нашли множество мобильных телефонов, банковских карт, 50 тысяч (!) пакетиков для фасовки наркотического зелья, электронные весы, порядка 1500 SIM-карт, ежедневники, в которых наркоторговцы тщательно фиксировали все поступившие заказы, боевые патроны от пистолетов различных моделей.

Если вина задержанных будет доказана в суде, им грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения.

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