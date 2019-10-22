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Сигареты

Фура, забитая контрабандой: двое подозреваемых арестованы - видео

© AP Photo / Matt Rourke
Общество
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Sputnik Молдова

Табачная продукция без акцизных марок, обнаруженная в грузовике, должна была оказаться на черном рынке Европейского союза.

КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Судебная инстанция удовлетворила запрос прокуроров, поместив под 30-дневный арест двух мужчин, обвиняемых в контрабанде 1,5 миллиона сигарет. Об этом сообщили во вторник в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел.

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Как уточнили в ведомстве, стоимость обнаруженной партии товара достигает 1,9 миллиона леев (109,5 тысячи долларов США).

Контрабанду обнаружили 17 октября таможенники, проводившие операцию вместе с офицерами Службы информации и безопасности Молдовы. При проверке фуры внутри нашли табачную продукцию без акцизных марок.

После чего задержали 37-летнего и 40-летнего мужчин – жителей Единецкого и Дрокиевского районов. Один из них – водитель.

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По информации следствия, товар намеревались контрабандой направить в Европейский союз, чтобы продать на черном рынке.

Сейчас обоим грозит до 10 лет тюремного заключения.

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Теги:
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