Фура, забитая контрабандой: двое подозреваемых арестованы - видео

КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Судебная инстанция удовлетворила запрос прокуроров, поместив под 30-дневный арест двух мужчин, обвиняемых в контрабанде 1,5 миллиона сигарет. Об этом сообщили во вторник в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел.
Один из начальников в Погранполиции причастен к контрабанде сигарет – видео>>>
Как уточнили в ведомстве, стоимость обнаруженной партии товара достигает 1,9 миллиона леев (109,5 тысячи долларов США).
Контрабанду обнаружили 17 октября таможенники, проводившие операцию вместе с офицерами Службы информации и безопасности Молдовы. При проверке фуры внутри нашли табачную продукцию без акцизных марок.
После чего задержали 37-летнего и 40-летнего мужчин – жителей Единецкого и Дрокиевского районов. Один из них – водитель.
Обыски и задержания в Молдове: дело связано с контрабандой наркотиков>>>
По информации следствия, товар намеревались контрабандой направить в Европейский союз, чтобы продать на черном рынке.
Сейчас обоим грозит до 10 лет тюремного заключения.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK