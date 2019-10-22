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Международный аэропорт Кишинев

Туман в Молдове внес коррективы в работу аэропорта

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (872)
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Sputnik Молдова

Ранним утром самолеты летели по графику, а вот с 9.00 видимость ухудшилась, и стали происходить задержки.

КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. В связи с туманом в Международном аэропорту Кишинева ряд рейсов задерживается.  

"Из-за сильного тумана в Международном аэропорту Кишинэу изменился график полетов некоторых рейсов. Пожалуйста, следите за изменениями на сайте аэропорта. В случае задержек или аннулирования рейса, обращайтесь к авиакомпании, чтобы узнать все подробности", - говорится в обращении воздушной гавани к пассажирам. 
Туман, иллюстративное фото.
CC0 / Pixabay / Gellinger
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Согласно данным информационного табло, с опозданием в 46 минут прибыл в столицу Молдовы рейс из Бухареста (RO 201, AZ 5043), приземлившийся в 09.46 вместо 09.00. Практически такая же задержка у самолета, прилетевшего в 09.58 из Стамбула (рейс TK 269, 9U 9269). Чуть больше, чем на полчаса прибудет в Кишинев рейс из Москвы (9U 174, S7 4535). Ожидается, что он приземлится в 12.25 вместо 11.50.

Кроме того, с часовым опозданием вылетел из Кишинева в столицу Румынии рейс RO 202, AZ 5048. Более, чем на 40 минут было отложено рейса в Стамбул (TK 270, 9U 9270).

В Молдове до 12.00 действует "желтый код" метеоопасности в связи с туманом.

Густые туманы в Молдове регистрируются практически каждое утро с начала прошлой недели.

"В указанный период ожидаются туманы, видимость составит 200 метров и менее", - отмечено на сайте Госгидрометеорологической службы.

Специалисты предупреждают, что в указанный период может быть ухудшение видимости, нарушение автомобильного и железнодорожного сообщения, не исключено увеличение загрязнения воздуха, особенно в крупных городах, а также возникновение дискомфорта или приступов у людей, страдающих респираторными или сердечными заболеваниями.

Рекомендуется:

  • использование противотуманных и фар ближнего света на всех категориях дорог;
  • движение с малой скоростью на автомобильных трассах;
  • избегать выполнения обгонов;
  • увеличение дистанции безопасности между транспортными средствами;
  • осуществление контроля за состоянием здоровья, особенно лиц, относящихся к категории уязвимых.

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Тема:
Погода в Молдове (872)

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Теги:
туман, погода


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