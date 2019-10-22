Туман в Молдове внес коррективы в работу аэропорта

Ранним утром самолеты летели по графику, а вот с 9.00 видимость ухудшилась, и стали происходить задержки.

КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. В связи с туманом в Международном аэропорту Кишинева ряд рейсов задерживается.

Согласно данным информационного табло, с опозданием в 46 минут прибыл в столицу Молдовы рейс из Бухареста (RO 201, AZ 5043), приземлившийся в 09.46 вместо 09.00. Практически такая же задержка у самолета, прилетевшего в 09.58 из Стамбула (рейс TK 269, 9U 9269). Чуть больше, чем на полчаса прибудет в Кишинев рейс из Москвы (9U 174, S7 4535). Ожидается, что он приземлится в 12.25 вместо 11.50.

Кроме того, с часовым опозданием вылетел из Кишинева в столицу Румынии рейс RO 202, AZ 5048. Более, чем на 40 минут было отложено рейса в Стамбул (TK 270, 9U 9270).

В Молдове до 12.00 действует "желтый код" метеоопасности в связи с туманом.

Густые туманы в Молдове регистрируются практически каждое утро с начала прошлой недели.

"В указанный период ожидаются туманы, видимость составит 200 метров и менее", - отмечено на сайте Госгидрометеорологической службы.

Специалисты предупреждают, что в указанный период может быть ухудшение видимости, нарушение автомобильного и железнодорожного сообщения, не исключено увеличение загрязнения воздуха, особенно в крупных городах, а также возникновение дискомфорта или приступов у людей, страдающих респираторными или сердечными заболеваниями.

Рекомендуется:

использование противотуманных и фар ближнего света на всех категориях дорог;

движение с малой скоростью на автомобильных трассах;

избегать выполнения обгонов;

увеличение дистанции безопасности между транспортными средствами;

осуществление контроля за состоянием здоровья, особенно лиц, относящихся к категории уязвимых.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK