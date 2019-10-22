Из-за роста числа транспорта в Молдове расширят национальную трассу

Большой транспортный поток стал причиной преждевременной деградации участка одной из трасс, поэтому ее планируют расширить.

КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. В министерстве экономики и инфраструктуры разработали проект по расширению участка трассы национального значения М1 (граница с Румынией – Леушены – Кишинев – Дубоссары – граница с Украиной. Соответствующая инициатива опубликована на правительственном портале.

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Как сказано в проекте, речь идет об участке с 95,3 до 96 километра – части объездной дороги вокруг муниципия Кишинев.

"Из-за существенного увеличения потока транспорта, в том числе крупногабаритного, существующие мосты, расположенные на участке трассы М1 между 95,3 и 96 км подверглись чрезмерным нагрузкам и стали преждевременно деградировать", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Именно поэтому планируется расширить проезжую часть на указанном участке с двух до четырех полос. Как считают авторы проекта, реализация инициативы позволит обеспечить "текучесть транспортного потока".

В кабмине отметили, что для внедрения проекта потребуются дополнительные площади. Именно поэтому Минсельхоз передаст Агентству публичной собственности 1,1168 гектара территории внутри муниципия Кишинев.

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Перед реализацией проекта были проведены исследования для определения степени фертильности почвы.

Также Минэкономики получит разрешение на выполнение работ по расширению трассы на участке площадью 7,1 гектара, занятом сейчас зелеными насаждениями. Эта территория указана в решении муниципального совета, принятого еще в ноябре 2017 года.

Для внедрения проекта не потребуется дополнительного выделения средств из государственного бюджета.

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