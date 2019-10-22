Тариф в общественном транспорте может вырасти в 2,5 раза

Потери муниципальных предприятий, проблема методологии расчета тарифов, как может вырасти цена за проезд в общественном транспорте, и что думают об этом жители столицы - в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik, Лучия Попеску. Тариф за проезд в городском общественном транспорте может вырасти. До 5 леев - в троллейбусах, до 8 леев в автобусах. Решение о повышении стоимости билетов предстоит принимать новому составу муниципального совета, выбранному в ходе местных выборов 20 октября, отметил исполняющий обязанности примара (мэра) Кишинева Адриан Талмач.

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Дискуссии о возможном росте тарифов на проезд начались после представления финансового отчета о деятельности муниципальных предприятий в течение девяти месяцев 2019 года.

Миллионные потери управления электротранспорта

Глава управления финансового менеджмента примэрии Кишинева Еуджения Чумак пояснила, что оба муниципальных предприятия общественного транспорта – управление электротранспорта (RTEC) и Автобусный парк – в течение этого года регистрируют только убытки.

При прибыли в 410 тысяч леев потери Автобусного парка составляют 571 тысячу леев, а у RTEC убытки и вовсе достигают 8,5 миллиона леев за девять месяцев 2019-го.

"Одна из причин, по которой муниципальные предприятия терпят убытки, - методология расчета тарифов", - отметила Чумак.

По ее словам, программа расчета прибыли должна соответствовать стандартам и закону о бухгалтерии.

Тарифы в разы выше

И.о. столичного градоначальника считает, что для подсчета прибыли в конце года, стоимость поездки в троллейбусе должна стать 5 леев, а проезд в автобусе – 8 леев.

"Билет на проезд в троллейбусе, чтобы предприятие стало прибыльным, должен быть не менее 5 леев", - заявил Талмач. © Sputnik / Miroslav Rotari Транспортный хаос в Кишиневе - многие маршрутки могут снять с линии

Однако пока далеко до утверждения такого повышения. Сначала вопрос должен обсуждаться на заседании бюро муниципального совета Кишинева.

"Если мунсовет решит финансово поддержать предприятие и компенсировать убытки, то стоимость поездки может остаться прежней. Есть страны и города, где проезд в общественном транспорте бесплатный, но в этом случае местные власти компенсируют все затраты", - пояснил и.о. примара.

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То есть, по словам Талмача, чтобы предприятия сами стали прибыльными, следует увеличить тариф за проезд в троллейбусе с 2 до 5 леев, а в автобусе – с 3 до 8, "примерно, как в маршрутках".

Кишиневцы против роста цен

Жители молдавской столицы считают, что перед увеличением стоимости проезда в общественном транспорте, надо повысить размер зарплат, пенсий и стипендий, и только потом удваивать цену на билеты в троллейбусах и автобусах.

"Представьте, у нас пять человек в семье, трое – дети. Если нам придется платить по 8 леев за проезд в автобусе, то ежедневно мы будем тратить по 80 леев, а в месяц – около 2 тысяч леев", - сказал Sputnik один из местных жителей. © Sputnik / Ilya Pitalev Вот что нужно знать тем, кто хочет получать повышенную пенсию

Такого же мнения придерживаются студенты, которые вынуждены тратить значительную часть и без того скромных доходов.

Против выступают и пенсионеры, несмотря на то, что местная администрация возвращает им потраченные на проезд деньги. Но в Кишиневе такими льготами пользуются только пожилые люди, живущие в муниципии. Остальные пенсионеры вынуждены платить за проезд в общественном транспорте столицы.

Согласно статистике, размер средней зарплаты в экономике в 2019 году составляет 6 тысяч 975 леев. С 1 мая размер минимальной гарантированной зарплаты в экономике равен 16,42 лея в час или 2775 леям в месяц.

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