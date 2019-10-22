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Девушка

История двух молдаванок: вместо заработков и помощи родным попали в рабство

CC0 / Pixabay / skeeze
Общество
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Sputnik Молдова

Девушки хотели отправиться на заработки в Дубай, накопить денег, чтобы прокормить свои семьи. Однако их намерениям не суждено было сбыться - они попали в другую страну, где их заставляли заниматься проституцией и не выпускали из притона.

КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. Это реальная история, которая произошла с нашими двумя молодыми соотечественницами. Они искали хорошую работу, а попали на крючок преступника. Пострадавшие девушки, которым на тот момент было всего по 20 лет, хотели подзаработать, чтобы решить финансовые трудности, вставшие на пути их семей, но все пошло не по их планам.

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Как сообщили в Генеральной прокуратуре Молдовы, преступник действовал в период с ноября по декабрь 2015 года. Он предложил своим жертвам работу в Дубае, пообещав им бесплатные авиабилеты и жилье с отдельными комнатами. Прибыв на место девушки обнаружили, что находятся в Северном Кипре (Турция).

"По словам жертв, этот конфуз произошел потому, что на электронном билете был указан только город, а не страна. Они подумали, что попадут в город, который находится близко к Дубаю. Девушки сообщили "работодателям", что пункт назначения неверный, и они хотели бы вернуться в Кишинев", - отметили в прокуратуре.

Однако у пострадавших отобрали паспорта и заставили работать со дня приезда.

Сексуальное рабство
CC0 / Pixabay / Engin_Akyurt
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Ежедневно девушкам нужно было обслужить по 7-8 клиентов. При чем в некоторых случаях наши соотечественницы подвергались жестокому обращению. "Администрация" в это никак не вмешивалась. Режим работы был 24/24 и включал, в том числе танцы в одном из ночных клубов, где и содержались девушки. При этом им было запрещено покидать пределы притона. Причина этого заключался в "долге" в несколько тысяч евро, которые жертвы накопили, когда им оплатили билеты и жилье.

"Им обещали ежемесячную зарплату в 10 тысяч евро. Одна из жертв заработала девять тысяч евро за шесть месяцев, а вторая вернулась в Кишиневе ни с чем, потому что заработанные деньги потратила на выплату долга", - сообщили в прокуратуре.

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Девушки рассказали, что им пришлось согласиться на работу за рубежом из-за финансовых трудностей.

Девушка на кровати
© Flickr/ ALlisson H
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Отец одной из них умер, и ее четыре брата оказались в тяжелом положении. В случае второй жертвы ее отец и мать были больны, и она хотела помочь им и своему младшему брату.

Во вторник, 22 октября, прокуратура сообщила, что суд приговорил фигуранта этого дела к 10 годам лишения свободы. Апелляционная палата обязала его также выплатить каждой из жертв по 50 тысяч леев (около трех тысяч долларов) в качестве компенсации морального ущерба. В прокуратуре сообщили, что речь идет о 34-летнем мужчине. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за разбой и организацию незаконной миграции.

В Молдове достаточно распространен бизнес на торговле людьми

Статистика показывает, что на протяжении прошлого года в республике зарегистрировали 312 подобных преступлений, а в суд передали 144 уголовных дела. По данным Генпрокуратуры, инстанции вынесли 130 приговоров в отношении 190 лиц.

Сутенер и девушка, архивное фото.
© AFP 2019 / VALERY HACHE
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По статистике торговцы людьми эксплуатируют наиболее беззащитных. В Молдове, как правило, их жертвами становятся те, кто живет в бедности.

Некоторые наши сограждане пытаются улучшить свое материальное положение и уезжают в другие страны в поисках средств к существованию, заявила главный аналитик международной правозащитной организации La Strada Татьяна Фомина рассказала в интервью радиостудии Sputnik.

"Иногда они попадают в сети людей, которые пытается на них заработать, используя их уязвимое положение за границей. Если человек был беден в Молдове и уязвим к эксплуатации здесь, соглашаясь на низкооплачиваемую и не совсем престижную работу, то, выезжая за рубеж и не зная языка страны назначения, он ставится еще более уязвимым", — отметила Фомина.

Как сообщила специалист, проживая в чужой среде и не имея средств для возвращения домой, человек соглашается на ту работу, на которую изначально он бы не пошел.

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Теги:
рабство, ЧП


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