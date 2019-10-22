Заседание ВСМ снова не состоялось из-за отсутствия кворума

На заседание 22 октября не пришли двое представителей Высшего совета магистратуры, поэтому оно не состоялось.

КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Заседание Высшего совета магистратуры (ВСМ), на котором должны были рассматривать заявление Иона Друцэ об отставке с поста главы Высшей судебной палаты (ВСП), во вторник вновь не состоялось из-за отсутствия кворума.

На заседание не пришел судья Ион Посту, которые до этого подтвердил свое участие в нем. Также не было судьи Виктора Мику, который находится на больничном.

Такая же ситуация произошла 17 октября, когда на заседание пришли всего семь представителей ВСМ, из-за чего его перенесли на 22 октября.

Лишение иммунитета и обыски

Высший совет магистратуры 24 сентября лишил Друцэ иммунитета. Основанием для этого стал запрос и.о. генпрокурора Думитру Робу. Также было открыто уголовное дело по факту незаконного обогащения.

В тот же день прокуроры по борьбе с коррупцией и офицеры Национального антикоррупционного центра (НАЦ) провели обыски в кабинете главы ВСП. А спустя несколько дней прокуроры обыскали и дом Друцэ.

Основаниями для уголовного преследования, как уточнили в Генпрокуратуре, стало обращение Службы информации и безопасности, проанализировавшей имущество семьи Друцэ, приобретенное в 2016-2019 годах.

"Констатировано существенное расхождение с его законными доходами", - сообщили в ведомстве.

Именно поэтому уголовное дело было открыто на основании части 2 статьи 330/2 УК РМ. В ходе обыска рабочем кабинете Друцэ изъяты деньги (их происхождение остается неясным), компьютер для проверки информации, а также документы, необходимые для расследования.

Согласно действующему законодательству, Друцэ может грозить штраф в 8-10 тысяч условных единиц (400-500 тысяч леев) или тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.

Антикорупционная прокуратура 2 октября объявила о задержании Друцэ на 72 часа. Это произошло после его допроса и на основе обнаружения в рамках обысков в кабинете и по месту жительства предметов, по поводу которых есть обоснованное подозрение в незаконном обогащении. Однако 4 октября запрос Антикорупционной прокуратуры о применении к задержанному меры пресечения в виде предварительного ареста сроком на 30 дней был отклонен cудом сектора Чеканы муниципия Кишинев.

Ранее Друцэ подал заявление об отставке с поста главы ВСП, но ее должен утвердить Высший совет магистратуры.

Чем владеет глава ВСП

По данным прессы, в декларации об имуществе за 2018 год у главы ВСП указана общая зарплата в 419 тысяч 947 леев в ВСП, то есть около 35 тысяч леев в месяц, а также чуть более 5 тысяч леев он получал в Государственном университете Молдовы. Жена Друцэ заработала около 230 тысяч леев за прошлый год.

Семье Друцэ с 2012 года также принадлежит земельный участок в 8,7 сотки. Его стоимость оценивается в 620 тысяч леев. У Друцэ есть дом площадью 181,5 квадратных метра, приобретенный в том же году за 1,86 миллиона леев, а также квартира площадью 69,5 квадратных метра. Ей семья владеет с 1996 года. Цена этой жилплощади – около 387 тысяч леев.

В банке супруги держат более 14 тысяч евро и свыше 25 тысяч леев. Также в декларации указаны автомобили Honda CRV от 2009 года и Toyota Yaris от 2007 года.

Еще у Друцэ есть кредит в 50 тысяч евро, полученный в 2016 году. Деньги он должен вернуть до 2022 года.

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