Список кандидатов на пост генпрокурора Молдовы сократился

Перед предварительным отбором на пост генерального прокурора Молдовы всем 20 кандидатам на эту должность предстояло пройти первый "фильтр".

КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. Их осталось 16: комиссия, занимающаяся предварительным отбором кандидатов на пост генерального прокурора Молдовы, отсеяла четверых из 20 претендентов, которые подали заявки для участия в этом конкурсе.

"Министерство юстиции сообщает, что в результате рассмотрения поданных для участия в конкурсе на пост генпрокурора документов комиссией, занимающейся предварительным отбором кандидатов, допущены 16 претендентов из 20, которые подали заявку на эту должность", - отметили в Минюсте.

В конце сентября глава Высшего совета прокуроров (ВСП) Анжела Мотузок заявляла, что процедуры, начатые ранее этой структурой в рамках конкурса по отбору кандидата на пост генерального прокурора Молдовы, прекращены. Это связано с тем, что 16 сентября депутаты утвердили изменения в закон о прокуратуре сразу в двух чтениях. Таким образом, 30 сентября Минюст инициировал процесс отбора кандидатов на должность генерального прокурора Молдовы. Срок подачи документов истек 20 октября в 23.59.

Предварительный отбор кандидатов на пост генерального прокурора состоит из двух этапов – психологическое тестирование и собеседование.

Первый этап запланирован на 25 октября, на 16.00. Кандидатов, допущенных ко второму этапу – собеседования – разделят на две группы и заслушают в течение 28-29 октября.

Группа №1: прокурор Владимир Адам, судья Тудор Андроник, заместитель генпрокурора Эдуард Булат, адвокат Руслан Кашу, старший следователь Национального антикоррупционного центра Олег Крышмару, адвокат Штефан Глигор, адвокат Владислав Грибинча и экс-прокурор Максим Гропа.

Группа №2: Анатолие Истрате, прокурор Всеволод Иванов, экс-прокурор, адвокат Георге Малик, адвокат Сергей Пержу, прокурор Руслан Попов, прокурор Александру Раца, прокурор Вячеслав Солтан, а также экс-прокурор и бывший депутат парламента Молдовы Александр Стояногло.

Таким образом, Илие Ротару, Ион Викол, Артур Лупашко и Октавиан Бодареу исключены из конкурса.

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Что изменилось в процессе выбора генпрокурора

Главное новшество при выборе генерального прокурора заключается в том, что теперь избрание проходит через несколько "фильтров".

Первый из них - отбор претендентов на пост гепрокурора спецкомиссией, созданной Минюстом, а второй - отбор кандидатов Высшим советом прокуроров (ВСП).

Претенденты должны быть гражданами Молдовы, знать государственный язык, иметь 10-летний опыт в области права, из которых 5 лет работать прокурором или судьей, или 8 лет трудиться адвокатом или следователем. Также в отношении кандидатов не должно быть установленной меры по судебной защите, не должно быть судимостей. У претендентов должно быть высшее образование в области права, они обязаны иметь управленческие качества.

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Также в последние три года все претенденты не должны состоять в политических партиях, участвовать в политических мероприятиях. Еще в последние 6 месяцев они не должны были быть членами Высшего совета прокуроров.

В прошлом конкурсе по занятию должности генпрокурора участвовали семеро кандидатов.

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