Горожане в трех секторах Кишинева останутся без электричества

Плановые отключения электроэнергии ожидаются на нескольких улицах в большинстве секторов столицы, полный список улиц смотрите на нашем сайте.

КИШИНЕВ, 23 окт - Sputnik. Компания Red Union Fenosa сообщила, что 29 августа для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Ботаника:

- ул. Теилор 9/1, Христо Ботев 19/1 - в период с 09:00 - 13:00.

- ул. К. Негруцци 2/2, Чуфля 99 - в период с 13:00 - 17:00.

Центр:

- ул. А. Хашдеу 94/1, 98, 98/1, 98/2, 104/1, 106, И. Ботезэторул 1, Майор Петру 7, В. Александри 102, 104, 106, 139/3, 141, 141/1, 143 - в период с 08:45 - 13:00.

- ул. Албишоара 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 18, 20/1, 22/2, Измаил 108, 108/2 - в период с 13:00 - 17:00.

- ул. А. Щусева 73, 75 - в период с 09:30 - 17:00.

Чеканы:

- ул. Джинта Латинэ 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 21/1, Мирча чел Бэтрын 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2V, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/6, - в период с 09:15 - 13:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы. Подробный список - на сайте gasnaturalfenosa.md.

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