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Заседание Парламента

Следственная комиссия отчитается о приватизации автовокзалов и "Tutun-CTC"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова

В парламенте рассмотрят выводы специальной комиссии, которой было поручено проверить законность приватизации автовокзалов и Кишиневского табачного комбината.

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. Предварительный отчет был утвержден на заседании специальной парламентской комиссии, которая расследовала приватизацию Кишиневского табачного комбината "Tutun-CTC" и автовокзалов, которыми управляет предприятие "Gările Auto Moderne".

По словам руководства предприятия "Gările Auto Moderne", из 35 миллионов леев, которые после приватизации планировалось инвестировать в предприятие ежегодно, с начала 2019 года и к настоящему моменту инвестировано 10,5 миллионов леев. Из 30 автовокзалов 18 приносят убытки.

Заседание Парламента
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Что касается Кишиневского табачного комбината, то по заявлению представителей руководства фабрики, предприятие приносило государству хорошую прибыль, однако к 2018 году из-за конкуренции оказалось близко к банкротству.

Следственная комиссия парламента была создана для проверки законности организации и проведения конкурсов по приватизации в Молдове, начиная с 2013 года. 

В начале июля комиссия приняла решение, что на первом этапе будут расследовать, каким образом проводилась приватизация и сдача в концессию четырех госпредприятий. До 31 декабря должны быть представлены результаты аудита концессии Международного аэропорта Кишинева, приватизации авиакомпании Air Moldova и предприятия Tutun CTC, а также итоги проверки контракта о государственно-частном партнерстве по модернизации и эффективности деятельности автовокзалов. 

В конце июля парламент ввел мораторий на приватизацию и сдачу в концессию госимущества. Кроме того, под запрет попало заключение договоров государственно-частного партнерства.

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Теги:
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