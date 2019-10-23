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В следующие три года средняя зарплата в Молдове будет расти - минэкономики

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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Sputnik Молдова

По расчетам правительства, в следующие три года средняя зарплата в Молдове будет расти, причем не менее, чем на 3% ежегодно.

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. По прогнозу министерства экономики и инфраструктуры, рост средней зарплаты в Молдове продолжится и составит около 8% в год, или около трех процентов в реальном выражении с учетом прогноза инфляции.

Таким образом, по расчетам министерства, средняя зарплата в стране вырастет с 6,4 тысяч леев в 2018 году до 9,3 тысяч леев в 2022 году.

В 2019 году ожидается, что рост средней зарплаты по итогам года составит 13,6%, а ее сумма вырастет до 7320 леев.

Валюта разных стран
© Sputnik / Yana Zaharova
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В Кишиневе средняя зарплата в 2019 году оказалась на 17,4% выше, чем в среднем по стране и составила 8572 лея, увеличившись на 13 процентов.

Самые высокие зарплаты в Кишиневе получают в  сфере IT (в среднем 16 370 леев), на предприятиях по производству и поставке электроэнергии, газа, воды, кондиционирования воздуха (14 252 лея), в финансовой и страховой отраслях (13 994 лея), на предприятиях по водоснабжению и канализации (11592 лея), в сфере публичной администрации — 10 675 леев.

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Самые низкие зарплаты в муниципии в первом полугодии были отмечены в сельском хозяйстве, лесоводстве и рыбоводстве (5 127 леев), в сфере размещения туристов и общественного питания (5 223 лея), в сфере искусства, отдыха и развлечений - (5 858 леев).

Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах
© Sputnik / Moldova
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах

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Теги:
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