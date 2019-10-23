Полиция Молдовы призвала школьников не читать "письма смерти"

Жителям страны приходят странные сообщения на Viber, Whatsapp и Messenger, где анонимные авторы угрожают смертью тем, кто откажется распространять эти послания.

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. Полиция Молдовы призвала школьников и их родителей не открывать и не читать "письма смерти", которые приходят на телефоны детей в популярных мессенджерах.

По сообщению Центра по борьбе с компьютерных преступностью, в последнее время зарегистрировано несколько случаев анонимных угроз, которые жители Молдовы получали в мессенджерах Viber, Whatsapp и Messenger.

Речь идет о так называемых "цепных письмах несчастья", которые массово рассылаются по социальным сетям с требованием от получателей разослать их всем своим контактам.

В противном случае неизвестные авторы угрожают получателю разнообразными бедами - от неизлечимых болезней до смерти. В письмах иногда предупреждают о якобы надвигающихся страшных событиях, катаклизмах и эпидемиях.

В Молдове распространяется один из шаблонов такого рода писем, в котором упоминается о девушке по имени Тереза Фидальго, от имени которой якобы и составлено письмо. Этот шаблон впервые зафиксирован в почтовом спаме около 2010 года или ранее.

Такого рода сообщения хорошо известны, запускаются анонимными авторами для развлечения и не представляют из себя никакой реальной угрозы, сообщает полиция.

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Правоохранители призвали пользователей телефонных приложений не читать таких сообщений и не делиться ими. Кроме того, необходимо предупредить детей о том, чтобы они не открывали подозрительных сообщений от неизвестных авторов.

При получении такого сообщения рекомендуется пожаловаться на получение спама средствами мессенджера.

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