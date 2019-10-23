11:49 23 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.37
  • USD17.38
  • RUB0.27
  • RON4.07
  • UAH0.70
Поиск
Смартфон

Полиция Молдовы призвала школьников не читать "письма смерти"

CC0 / Pixabay / Pexels
Общество
Получить короткую ссылку
57 0 0
Sputnik Молдова

Жителям страны приходят странные сообщения на Viber, Whatsapp и Messenger, где анонимные авторы угрожают смертью тем, кто откажется распространять эти послания.

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. Полиция Молдовы призвала школьников и их родителей не открывать и не читать "письма смерти", которые приходят на телефоны детей в популярных мессенджерах.

По сообщению Центра по борьбе с компьютерных преступностью, в последнее время зарегистрировано несколько случаев анонимных угроз, которые жители Молдовы получали в мессенджерах Viber, Whatsapp и Messenger.

Речь идет о так называемых "цепных письмах несчастья", которые массово рассылаются по социальным сетям с требованием от получателей разослать их всем своим контактам.

Hackers
© AFP 2019 / Thomas Samson
Черная суббота для ФБР: хакеры "слили" в Интернет личные данные агентов

В противном случае неизвестные авторы угрожают получателю разнообразными бедами - от неизлечимых болезней до смерти. В письмах иногда предупреждают о якобы надвигающихся страшных событиях, катаклизмах и эпидемиях.

В Молдове распространяется один из шаблонов такого рода писем, в котором упоминается о девушке по имени Тереза Фидальго, от имени которой якобы и составлено письмо. Этот шаблон впервые зафиксирован в почтовом спаме около 2010 года или ранее.

Такого рода сообщения хорошо известны, запускаются анонимными авторами для развлечения и не представляют из себя никакой реальной угрозы, сообщает полиция.

Хакер. Архивное фото
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Хакеры Anonymous обнародовали новые документы Integrity Initative

Самые опасные "интернет-разводки" в Молдове: как им противостоять>>>

Правоохранители призвали пользователей телефонных приложений не читать таких сообщений и не делиться ими. Кроме того, необходимо предупредить детей о том, чтобы они не открывали подозрительных сообщений от неизвестных авторов.

При получении такого сообщения рекомендуется пожаловаться на получение спама средствами мессенджера.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Пользователям интернета надо быть начеку - эти пароли самые небезопасные
Наркоторговцы надеялись на мессенджеры и интернет-кошельки — задержаны трое
Теги:
интернет


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Астронавты Кристина Кох и Джессика Меир на Международной космической станции
Впервые в истории в открытый космос вышел женский экипаж МКС - фото
Путин включил для Эрдогана хорошую погоду в Сочи
Путин включил для Эрдогана хорошую погоду в Сочи - видео
Результат выборов мэра Кишинева 20.10.2019
Выборы мэра Кишинева: финальные итоги

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться