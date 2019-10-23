Обыски на предприятии "Железная дорога Молдовы" - что ищут оперативники

Полицейский спецназ в масках вошел в офис "Молдавской железной дороги" ранним утром. О причинах проведения обысков не сообщается.

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. Прокуроры в сопровождении полицейских в масках появились в офисе предприятия "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) ранним утром в среду.

Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Эмил Гайтур.

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Ранее о состоянии дел на ЖДМ критически высказывался министр экономики Вадим Брынзан. По его словам, имущество предприятия было "заложено и перезаложено", против ЖДМ подано много исков, тысячам сотрудников не платят зарплату месяцами, и компании приходится брать кредиты, чтобы платить. В то же время, по словам министра экономики, на предприятии действуют "серые" схемы, которыми должна заняться прокуратура.

В сентябре уволился по собственному желанию директор "Железной дороги Молдовы" Юрий Топалэ.

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