ЦИК Молдовы принял решение по втором туру местных выборов

Второй тур пройдет в 383 населенных пунктах страны. В избирательные бюллетени будут внесены первые два кандидата, которые набрали большинство голосов на выборах 20 октября.

КИШИНЕВ, 23 окт - Sputnik. Второй тур выборов примаров (мэров) состоится в Молдове 3 ноября. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия республики.

"В избирательные бюллетени будут внесены первые два кандидата, которые набрали большинство голосов на выборах 20 октября. Кандидаты будут записаны в порядке убывания количества голосов, набранных в первом туре", - отметили в ЦИК.

В ведомстве пояснили, что если один из кандидатов отзовет свою кандидатуру не позднее, чем за семь дней до дня голосования, то выборы пройдут между оставшимся претендентом и следующим конкурентом, который набрал большинство голосов в первом туре.

Опрос: кто победит во втором туре выборов примара Кишинева>>>

Голосование пройдет в 383 населенных пунктах страны по тем же избирательным спискам.

"Электоральные конкуренты должны предоставить до 16.00 1 ноября отчеты о доходах и расходах в избирательной кампании на второй тур или проинформировать о том, что открыт/повторно открыт счет с пометкой "электоральный фонд" и не было понесено финансовых затрат. Партии, другие социально-политические организации, электоральные блоки должны представить подобный отчет в ЦИК, а независимые кандидаты в окружные советы", - добавили в Центризбиркоме.

По итогам первого тура в местные органы власти, который состоялся 20 октября, были избраны 515 примаров.

Эксперт: местные выборы позволят увидеть реальную политическую ситуацию>>>

Во втором туре основная интрига развернется в Кишиневе, где встретятся кандидат от Партии социалистов Ион Чебан и один из лидеров блока ACUM Андрей Нэстасе.

Такая "дуэль" уже состоялась на внеочередных внеочередных выборах примара молдавской столицы в 2018 году.

© Sputnik / Moldova Результат выборов мэра Кишинева 20.10.2019

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK