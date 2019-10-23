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Выборы 2019

ЦИК Молдовы принял решение по втором туру местных выборов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Местные выборы в Молдове - 2019 (253)
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Sputnik Молдова

Второй тур пройдет в 383 населенных пунктах страны. В избирательные бюллетени будут внесены первые два кандидата, которые набрали большинство голосов на выборах 20 октября.

КИШИНЕВ, 23 окт - Sputnik. Второй тур выборов примаров (мэров) состоится в Молдове 3 ноября. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия республики.

"В избирательные бюллетени будут внесены первые два кандидата, которые набрали большинство голосов на выборах 20 октября. Кандидаты будут записаны в порядке убывания количества голосов, набранных в первом туре", - отметили в ЦИК.

В ведомстве пояснили, что если один из кандидатов отзовет свою кандидатуру не позднее, чем за семь дней до дня голосования, то выборы пройдут между оставшимся претендентом и следующим конкурентом, который набрал большинство голосов в первом туре.

Примэрия Кишинева
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Голосование пройдет в 383 населенных пунктах страны по тем же избирательным спискам.

"Электоральные конкуренты должны предоставить до 16.00 1 ноября отчеты о доходах и расходах в избирательной кампании на второй тур или проинформировать о том, что открыт/повторно открыт счет с пометкой "электоральный фонд" и не было понесено финансовых затрат. Партии, другие социально-политические организации, электоральные блоки должны представить подобный  отчет в ЦИК, а независимые кандидаты в окружные советы", - добавили в Центризбиркоме.

Как жители Молдовы голосовали на местных выборах в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По итогам первого тура в местные органы власти, который состоялся 20 октября, были избраны 515 примаров.

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Во втором туре основная интрига развернется в Кишиневе, где встретятся кандидат от Партии социалистов Ион Чебан и один из лидеров блока ACUM Андрей Нэстасе.

Такая "дуэль" уже состоялась на внеочередных внеочередных выборах примара молдавской столицы в 2018 году.

Результат выборов мэра Кишинева 20.10.2019
© Sputnik / Moldova
Результат выборов мэра Кишинева 20.10.2019

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Тема:
Местные выборы в Молдове - 2019 (253)

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Теги:
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