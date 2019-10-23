Реакция на обыски: что заявили в компании "Железная дорога Молдовы"

В компании "Железная дорога Молдовы", в одном из офисов которой утром прошли обыски, прокомментировали факт проверок, пояснив, с чем они связаны.

КИШИНЕВ, 23 окт - Sputnik. Руководство госпредприятия "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) сообщило, что обыски в одном из офисов компании связаны с обращением службы внутренней безопасности компании.

"Руководство ГП "Железная дорога Молдовы" информирует, что обыски, которые прошли утром 23 октября в одном из филиалов компании, - это реакция на обращение службы внутренней безопасности предприятия", - сказано в пресс-релизе ЖДМ.

В компании пояснили, что запрос в правоохранительные органы направили с целью "привлечь к уголовной ответственности сотрудников "Железная дорога Молдовы". Они подозреваются в превышении служебных полномочий.

"Железная дорога Молдовы" решительно осуждает любой акт нарушения закона и демонстрирует открытость и сотрудничество в целях обеспечения деятельности в строгом соответствии с законодательством республики", - сказано в сообщении компании.

Ранее о состоянии дел на ЖДМ критически высказывался министр экономики Вадим Брынзан. По его словам, имущество предприятия было "заложено и перезаложено", против ЖДМ подано много исков, тысячам сотрудников не платят зарплату месяцами, и компании приходится брать кредиты, чтобы платить. В то же время, по словам министра экономики, на предприятии действуют "серые" схемы, которыми должна заняться прокуратура.

В сентябре уволился по собственному желанию директор "Железной дороги Молдовы" Юрий Топалэ.

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