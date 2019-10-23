Обыски в компании "Железная дорога Молдовы": предоставлены новые детали

Прокуроры представили подробности проверок, которые были начаты утром в среду в одном из филиалов главной железнодорожной компании страны.

КИШИНЕВ, 23 окт - Sputnik. Обыски на ГП "Железная дорога Молдовы" связаны с работой вагонов-ресторанов, а именно - перевозкой и торговлей алкогольными напитками и другой продукцией на основе поддельных документов. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре республики.

"Утром в среду под руководством Прокуратуры муниципия Кишинев проведены обыски в вагонах-ресторанах поездов, курсирующих за пределы Молдовы. Проверки связаны с перевозкой алкогольных напитков и другой продукции на основе поддельных документов", - отметили в прокуратуре.

Там пояснили, что уголовное дело возбудили на основе обоснованных подозрений "в изготовлении, хранении, продаже или использования официальных документов, печатных материалов, штампов или фальшивых печатей".

"Спецоперация продолжается и проводится совместно с офицерами управления уголовного преследования департамента полиции", - добавили в прокуратуре.

Руководство госпредприятия "Железная дорога Молдовы" сообщило, что обыски связаны с обращением службы внутренней безопасности компании.

Ранее о состоянии дел на ЖДМ критически высказывался министр экономики Вадим Брынзан. По его словам, имущество предприятия было "заложено и перезаложено", против ЖДМ подано много исков, тысячам сотрудников не платят зарплату месяцами, и компании приходится брать кредиты, чтобы платить. В то же время, по словам министра экономики, на предприятии действуют "серые" схемы, которыми должна заняться прокуратура.

В сентябре уволился по собственному желанию директор "Железной дороги Молдовы" Юрий Топалэ.

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