Думали, что не найдут: в Молдове марихуану хранили на звероферме - видео

Подозреваемые пока задержаны на 72 часа, но прокуроры будут настаивать на помещении их под арест на 30 суток.

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Двое жителей Молдовы выращивали коноплю на участках в Криулянах и Новых Аненах, а затем хранили ее на звероферме, чтобы продавать. Обоих, 44-летнюю женщину и 59-летнего мужчину, задержали на 72 часа прокуроры по борьбе с оргпреступностью и расследованию особых дел, сообщили в среду в Генпрокуратуре страны.

Сообщается, что всего у них обнаружили мешки с 8 килограммами марихуаны, уже готовой к продаже. За 5 граммов наркотического вещества продавцы просили 150 леев. Таким образом, общая стоимость изъятой партии оценивается примерно в 240 тысяч леев (почти 14 тысяч долларов США).

"Задержанные выращивали коноплю на нескольких участках в районах Новые Анены и Криуляны, а чтобы хранить товар использовали ферму по выращиванию животных", - отметили в Генпрокуратуре.

Сейчас оба находятся под 72-часовым арестом. Прокуроры намерены требовать продлить его на 30 суток.

Согласно действующему законодательству, за незаконный оборот наркотиков им грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения.

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