Вторую неделю туманы: "желтый код" действует в определенные часы

В то время, когда объявлено предупреждение о метеоопасности, специалисты рекомендуют следовать ряду рекомендаций.

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба вновь объявила "желтый код" метеорологической опасности в связи с туманом.

Предупреждение будет действовать в определенные часы уже вторую неделю подряд. Так, 24 октября метеорологи обещают туманы с 01.00 до 12.00.

"В указанный период ожидаются туманы, видимость составит 200 метров и менее", - отмечено на сайте Госгидрометеорологической службы.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны.

Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Специалисты предупреждают, что в указанный период может быть ухудшение видимости, нарушение автомобильного и железнодорожного сообщения, не исключено увеличение загрязнения воздуха, особенно в крупных городах, а также возникновение дискомфорта или приступов у людей, страдающих респираторными или сердечными заболеваниями.

Рекомендуется:

использование противотуманных и фар ближнего света на всех категориях дорог;

движение с малой скоростью на автомобильных трассах;

избегать выполнения обгонов;

увеличение дистанции безопасности между транспортными средствами;

осуществление контроля за состоянием здоровья, особенно лиц, относящихся к категории уязвимых.

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