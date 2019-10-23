Кому и как повысят зарплату в 2020 году

Согласно проекту бюджета на следующий год, власти страны задумали повышение зарплат. За счет чего это предполагается сделать, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 23 окт - Sputnik, Алена Матвеева. Проект бюджета на 2020 год предполагает повышение заработной платы примерно на 6-10% большинству работников государственных учреждений. Об этом сообщили в министерстве финансов страны.

Соответствующие предложения обсуждались на публичных консультациях по вопросу политики в сфере оплаты труда на 2021-2022 годы.

Министр финансов Наталья Гаврилицэ объявила, что проект главного финансового документа республики предусматривает "исправление ряда неравенств в уровне оплаты труда некоторым категориям работников, в том числе местной публичной администрации, пенитенциарных учреждений, оборонной отрасли и других".

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Как пояснили в Минфине, в случае примаров населенных пунктов, в которых проживают до 20 тысяч человек, ежемесячная прибавка составит до 1500 леев.

"Проект предполагает и повышение зарплаты для сотрудников системы образования. К примеру, ежемесячную зарплату заместителей директоров лицеев и профессионально-технических школ увеличат на примерно 2000 леев. В случае учителей и воспитателей зарплата вырастет на 680 леев и на 900 леев, соответственно", - отметили в министерстве.

По словам министра, демографическая проблема влияет на каждый сектор экономики, все учреждения сталкиваются с кадровым голодом.

"Одно из решений этой проблемы – повышение зарплат", - сказала Гаврилица.

В то же время, по ее словам, в Минфине считают, что этот рост должен быть связан с изменениями в организации труда.

"Это означает системы менеджмента, внутреннего контроля и внедрения технологий и других элементов, которые повышают производительность труда и обеспечивают экономический рост", - добавила министр.

Закон о бюджете на 2020 год вступит в силу после утверждения сначала в правительстве, а потом и в парламенте.

Пояснение премьера

Молдавский премьер Майя Санду отметила, что повышение заработной платы в бюджетном секторе произойдет за счет налоговой сферы.

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"В первую очередь, предлагаем повысить ресурсы на социальную помощь. Представить новые программы по социальной помощи. Бедность – большая проблема для Молдовы", - заявила Санду в среду по итогам заседания кабмина.

По ее словам, бюджет следующего года будет "бюджетом солидарности". "Мы хотим солидаризироваться с теми людьми, которые испытывают большие финансовые проблемы", - сказала глава правительства.

Как пояснила премьер, власти решили откорректировать закон о заработной плате, "потому что в результате его внедрения в 2018 году у некоторых категорий бюджетников зарплата стала меньше".

"Ранее говорилось, о том, что мы хотим повысить финансовую независимость местной публичной администрации. Подобная мера позволит оставить 100% от полученных сборов по подоходным налогам физических лиц. Это выходит свыше 650 миллионов леев. Все эти деньги из налоговой сферы. Кроме того, из внешних ресурсов, которые мы планируем на следующий год", - сказала Санду.

За счет чего могут повысить зарплаты?

Конечно, новость о повышении зарплат в бюджетном секторе хорошая, но любопытно, как власти будут выполнять обещанное.

В комментарии Sputnik экономист, бывший вице-премьер правительства Александр Муравский напомнил, как комментировало нынешние члены правительства, включая министерство финансов, повышение заработной платы бюджетникам, которое сделал предыдущий кабмин в 2018 году.

"Что они говорили? Что это чистейшей воды популизм, что средств не было, что они это сделали специально перед выборами, и теперь новое правительство находится буквально на краю катастрофы, денег нет, бюджет пустой, огромная дыра. Это "обычная молдавская политическая игра - приходит новая власть и начинает говорить: "Все, что делала предыдущая – это было плохо, а то, что они делали хорошо – это был популизм". Теперь они собираются повышать бюджетникам зарплату на 6-10%. За счет чего?", - отметил Муравский.

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По его словам, один источник – это деньги от доноров – МВФ, ЕС других иностранных структур.

"Но возникает вопрос. Вы же говорили, что у вас дыра в этом бюджете. Значит, надо понимать, что эти деньги вам дали закрыть дыру в бюджете на 2019 год. А на следующий год, у вас есть источники? Получается, на 2020-й вы тоже будете базироваться на то, что даст Евросоюз и еще кто-то? Потому что пока мер, направленных на рост экономики, на инвестиции, которые дают толчок, нет никаких", - отметил эксперт.

Как подчеркнул Муравский, по всем прогнозам и МВФ, и Всемирного банка, у Молдовы рост ВВП остается практически на том же уровне.

"Те изменения в налоговой системе, которые приняли, их эффект на поступления в бюджет будет минимальный. Значит, это тоже не может служить источником роста", - сказал собеседник.

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По его мнению, источником роста зарплаты бюджетников может еще служить и некоторое перераспределение внутри бюджета. "Это значит меньше денег пойдет, к примеру, на строительство каких-то новых объектов, могут сэкономить на закупке канцелярии или автомобилей для госучреждений. Ну, сэкономят какую-то часть…", - добавил он.

Что касается поступлений из внешних ресурсов, Муравский напомнил, как спикер парламента Зинаида Гречаная совсем недавно заявляла, что кредиты и гранты от западных партнеров должны идти на инвестиции.

"А что мы видим? Правительство может пустить их на повышение зарплаты… Или тогда скажите, какие у вас источники кроме западных кредитов. Когда мы увидим проект бюджета уже реально, тогда можно более конкретно говорить", - заключил эксперт.

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Главное – не проесть помощь

Вопрос об использовании поступлений от внешних доноров действительно любопытен и с учетом того, что представители ЕС недавно обмолвились о возможном рассмотрения вопроса увеличения вдвое денежной помощи для Молдовы в 2020 году.

"Если эта сумма будет использована на обещанное повышение зарплат бюджетникам и так далее, то сожалею. И я не против повышения зарплат бюджетникам. Просто за счет повышения любых форм такого рода расходов - или это зарплаты неважно чьи, или это пенсии, или это пособия – это означает, что деньги будут потрачены, но они не создадут источника для их возврата", - заявила Sputnik директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь.

По ее словам, сейчас Молдова находится в такой ситуации, когда, заключая любое кредитное соглашение, власти должны серьезно относится к тому, как эти деньги будут возвращаться. "Потому что до сегодняшнего дня мы к этому относились очень халатно", - добавила Шеларь.

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