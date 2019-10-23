Воду возьмут на учет: данные о водных ресурсах соберут в общую систему

Государственный кадастр вод будет включать в себя наиболее полную информацию о наземных и подземных источниках, учет данных о качестве воды.

КИШИНЕВ, 23 окт - Sputnik. В Молдове появится "Государственный кадастр вод". Соответствующий проект закона одобрил кабмин на очередном заседании в среду. Предполагается, что все данные о состоянии водных ресурсов республики будут объединены в общую информационную систему.

Без информации трудно управлять ресурсами

В министерстве сельского хозяйства, ответственном за разработку Государственного кадастра вод, признаются, что не в состоянии принимать меры по сохранности водных ресурсов, не имея ясного представления о том, что именно на данный момент происходит с реками, ручейками и озерами Молдовы.

Между тем, нехватка воды в стране с каждым годом ощущается все сильнее. Например, из-за климатических изменений и глобального потепления, некоторые регионы, которые ранее в промышленных масштабах выращивали картофель, практически отказались от возделывания этой культуры. Картофель требует дополнительного полива, а осадков в последние годы выпадает недостаточно.

Серьезную обеспокоенность у экологов вызывает состояние реки Днестр, который частично пополняется за счет мелких притоков и ручейков. Многие из них пересыхают и заболачиваются, а значит, требуют скорейшей реанимации. В свою очередь, имеющаяся в распоряжении государства информация о водах, является фрагментарной. Нередко она хранится на бумажных носителях. Эту ситуацию Минсельхоз планирует исправить.

Какие данные включат в кадастр

Информацию о состоянии водных ресурсов Молдовы соберут из разных источников. Данные, хранящиеся на бумажных носителях, внесут в электронную систему. Кроме того, планируется использовать результаты полевых исследований, инженерные схемы, видео и фотоматериалы.

В итоге, Государственный кадастр вод будет включать в себя наиболее полную информацию о наземных и подземных источниках, учет данных о качестве воды и источниках загрязнения.

Общая информационная система также будет содержать данные о гидротехнических сооружениях и о зонах затопления.

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