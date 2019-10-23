Некоторые из этих установок в Молдове изношены на 90%: что решили власти

В ряде районов заменят линии электропередач. Данный проект также затронет интересы частных собственников, на землях которых установят опоры для проводов.

КИШИНЕВ, 23 окт - Sputnik. В Молдове восстановят высоковольтные линии электропередач (ЛЭП). Соответствующий проект закона вынесло на публичное обсуждение министерство экономики и инфраструктуры.

Как отмечают в ведомстве, речь идет о магистралях мощностью 110kv Шолданешты-Игнацей, Дрокия-Шурь, Шурь-Дондюшаны, Кишинев-Хынчешты, Хынчешты-Князевка.

Одна из них была полностью разрушена еще в 2000 году в результате обледенения. Другие были построены в 60-х годах прошлого века и к настоящему моменту изношены на 85-90%.

В профильном министерстве сообщили, что на данный момент уже определены места, где будут установлены опоры ЛЭП. Кроме того, проведены переговоры с местными властями об изменении назначения земель, на которых планируется проведение работ.

Данный проект также затронет интересы частных собственников, на землях которых установят несущие конструкции. Речь идет о 787 владельцах, которым предложат компенсации со стороны государства. В случае возникновения споров, все вопросы рассмотрит специальная комиссия.

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