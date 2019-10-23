21:05 23 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.37
  • USD17.38
  • RUB0.27
  • RON4.07
  • UAH0.70
Поиск
Выборы 2019

Пересчитали снова: второй тур выборов пройдет еще в одной коммуне

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Местные выборы в Молдове - 2019 (254)
145 0 0
Sputnik Молдова

С момента представления предварительных данных список населенных пунктов, где пройдет второй тур местных выборов, менялся уже дважды.

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Второй тур местных выборов пройдет еще в одном населенном пункте Молдовы – коммуне Лалова Резинского района. Об этом заявили в среду в Центральной избирательной комиссии. 

Выборы 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
Каким оказалось самое распространенное нарушение на выборах в Молдове

Местные выборы прошли в Молдове 20 октября. Гражданам предстояло избрать 898 глав местных администраций и 11 580 советников на четырехлетний срок. Во всеобщих местных выборах приняли участие 1 миллион 173 тысячи 834 граждан с правом голоса, что составляет 41,68% от количества тех, кто был включен в избирательные списки.

Когда ЦИК 21 октября представлял предварительные итоги первого тура , то сообщил, что были определены примары (мэры) 518 населенных пунктов из 898. Затем после получения протоколов из окружных советов количество избранных глав местных администраций сократилось до 515. И вот теперь обнародованы новые данные.

"После получения протоколов о результатах местных выбров, ЦИК внес изменения в список избирательных округов, где пройдет второй тур выборов. Он должен состояться и в коммуне Лалова Резинского района", - сообщили в ЦИК.

Согласно данным, опубликованным на сайте Центризбиркома, в этом населенном пункте кандидат от Партии социалистов Вячеслав Ифтоди набрал 48,84% голосов, а представитель Демпартии Михаил Готорничан – 40,59%. Для победы необходимо было набрать более 50%.

Второй тур запланирован на 3 ноября. Таким образом, теперь голосование должно пройти в 384 населенных пунктах республики.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Местные выборы в Молдове - 2019 (254)

По теме

Чуря: чем объяснить третье место бывшего мэра Кишинева на местных выборах
Додон сделал заявление по выборам в Молдове
Шаповалов: местные выборы позволят увидеть реальную политическую ситуацию


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Красная площадь – любимое место туристов в Москве: фото
В Кишиневе открылась Неделя российского кино
Неделя российского кино стартовала в Кишиневе
Результат выборов мэра Кишинева 20.10.2019
Выборы мэра Кишинева: финальные итоги

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться