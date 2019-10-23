Пересчитали снова: второй тур выборов пройдет еще в одной коммуне

С момента представления предварительных данных список населенных пунктов, где пройдет второй тур местных выборов, менялся уже дважды.

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Второй тур местных выборов пройдет еще в одном населенном пункте Молдовы – коммуне Лалова Резинского района. Об этом заявили в среду в Центральной избирательной комиссии.

Местные выборы прошли в Молдове 20 октября. Гражданам предстояло избрать 898 глав местных администраций и 11 580 советников на четырехлетний срок. Во всеобщих местных выборах приняли участие 1 миллион 173 тысячи 834 граждан с правом голоса, что составляет 41,68% от количества тех, кто был включен в избирательные списки.

Когда ЦИК 21 октября представлял предварительные итоги первого тура , то сообщил, что были определены примары (мэры) 518 населенных пунктов из 898. Затем после получения протоколов из окружных советов количество избранных глав местных администраций сократилось до 515. И вот теперь обнародованы новые данные.

"После получения протоколов о результатах местных выбров, ЦИК внес изменения в список избирательных округов, где пройдет второй тур выборов. Он должен состояться и в коммуне Лалова Резинского района", - сообщили в ЦИК.

Согласно данным, опубликованным на сайте Центризбиркома, в этом населенном пункте кандидат от Партии социалистов Вячеслав Ифтоди набрал 48,84% голосов, а представитель Демпартии Михаил Готорничан – 40,59%. Для победы необходимо было набрать более 50%.

Второй тур запланирован на 3 ноября. Таким образом, теперь голосование должно пройти в 384 населенных пунктах республики.

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