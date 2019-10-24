Топ-10 интересных фактов о выборах примара Кишинева: рекорды и антидостижения

Sputnik изучил историю выборов в администрацию Кишинева и выяснил, когда впервые избрали примара молдавской столицы, какова самая большая явка, а также кто является рекордсменом по участию в избирательных гонках.

КИШИНЕВ, 24 окт - Sputnik. Кишинев находится в ожидании второго тура выборов примара столицы. В этой "схватке", как и в 2018 году в рамках внеочередных выборов, встретятся социалист Ион Чебан и один из лидеров блока ACUM Андрей Нэстасе. В преддверии второго тура эксперт Вячеслав Ионицэ собрал интересную информацию о выборах примара Кишинева.

Впервые жители молдавской столицы выбирали примара Кишинева в 1999 году. До этого главу администрации не избирали напрямую народным голосованием.

Кишиневцы 16 раз выбирали примара Кишинева. Это абсолютный рекорд для Молдовы. А 3 ноября 2019 года жители столицы пойдут исполнять свой гражданский долг уже в 17 раз.

Лишь один раз примара Кишинева избрали с первого раза. Это произошло на выборах в 1999 году, когда Серафим Урекян в первом туре набрал 51,06%.

На Кишинев приходится еще один рекорд – по числу выборов, признанных недействительными. Всего таких случаев зарегистрировано пять, а в последний раз это произошло летом 2018 года на внеочередных выборах примара.

Также молдавская столица отличилась и по количеству выборов за один год – 4 за 12 месяцев. Это произошло в 2005 году, и все 4 были признаны недействительными из-за отсутствия кворума.

Наибольшее число избирателей явилось к урнам голосования в 2011 году во втором туре - 369,4 тысяч избирателей, что в 3,4 раза больше, чем минимум 2005 года, когда на избирательных участках проголосовали 109,6 тысяч человек.

Всего на должность генерального примара Кишинева претендовало 86 человек. Из них 66 участвовали только один раз.

Наибольшее число кандидатов было в 2019 и 2007 годах - по 18 кандидатов. Минимальное количество кандидатов было зарегистрировано в 1999 году - 7 кандидатов.

При этом 20 кандидатов принимали участие в выборах 2 или более раз. Рекорд в этом смысле принадлежит Дорину Киртоакэ, который вступал в борьбу за кресло столичного градоначальника 10 раз. За ним следует Валериу Клименко - 7 раз. Третье место делят Зинаида Гречаная и Серафим Урекян - по 4 раза. Андрей Нэстасе, Ион Чебан и Георге Сима – по 3 раза.

Большинство голосов было получено Дорином Киртоакэ во втором туре 2011 года, когда ему удалось набрать 186 тысяч 918 голосов. Антирекорд принадлежит Елизавете Москалюк, которая в 2015 году набрала всего 145 голосов.

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