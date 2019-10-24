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В НАЦ рассказали о размере взяток полицейских-коррупционеров

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
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Sputnik Молдова

Попросил взятку, чтобы не привлекать к ответственности, а теперь самому грозит тюремный срок, штраф и лишение права занимать определенные должности в течение нескольких лет.

КИШИНЕВ, 24 окт - Sputnik. С начала года 30 полицейских попали в поле зрения Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы.

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Только за неделю за пассивную коррупцию задержали пятерых сотрудников правоохранительных органов.

Об этом сообщили в пресс-службе структуры.

В одном из последних эпизодов на 72 часа задержан полицейский Окницкого инспектората за получение взятки в размере шести тысяч леев от мужчины взамен за то, чтобы не привлекать его к ответственности.

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Речь идет о полицейском инспектората Каларашовка в Отаках. Он попросил взятку за то, чтобы не документировать незаконную предпринимательскую деятельность. Наряду с этой суммой он потребовал еще 1500 тысячи леев на оплату штрафа за ряд выявленных нарушений.

"Передача денег произошла в саду близ заправки в Отаках. После того, как полицейский получил деньги, он передал их другому человеку, который отнес взятку на один из складов. В результате обысков деньги не были найдены. На имя полицейского открыто уголовное дело по факту пассивной коррупции", - отметили в НАЦ.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 10 лет тюрьмы, штраф и лишения права занимать определенные должности в течение нескольких лет.

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