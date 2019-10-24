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Ион Друцэ

Высший совет магистратуры утвердил отставку Иона Друцэ с поста главы ВСП

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова

За это решение проголосовали семеро членов Высшего совета магистратуры. Теперь по этому вопросу должен высказаться парламент.

КИШИНЕВ, 24 окт - Sputnik. Высший совет магистратуры (ВСМ) утвердил заявление Иона Друцэ об отставке с поста главы Высшей судебной палаты (ВСП). Такое решение принято заседании ВСМ в четверг.

"Семи голосами "за" присутствующих членов ВСМ принимается отставка судьи Иона Друцэ с поста главы Высшей судебной палаты. Во-вторых, предлагается парламенту Республики Молдова освободить Иона Друцэ с поста главы ВСП", - заявил председатель ВСМ.

Лишение иммунитета и обыски

Высший совет магистратуры 24 сентября лишил Друцэ иммунитета. Основанием для этого стал запрос и.о. генпрокурора Думитру Робу. Также было открыто уголовное дело по факту незаконного обогащения.

Высшая судебная палата Республики Молдова
© Sputnik / Evgheni Panasenco
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В тот же день прокуроры по борьбе с коррупцией и офицеры Национального антикоррупционного центра (НАЦ) провели обыски в кабинете главы ВСП. А спустя несколько дней прокуроры обыскали и дом Друцэ.

Основаниями для уголовного преследования, как уточнили в Генпрокуратуре, стало обращение Службы информации и безопасности, проанализировавшей имущество семьи Друцэ, приобретенное в 2016-2019 годах.

"Констатировано существенное расхождение с его законными доходами", - сообщили в ведомстве.

Именно поэтому уголовное дело было открыто на основании части 2 статьи 330/2 УК РМ. В ходе обыска в рабочем кабинете Друцэ изъяты деньги (их происхождение остается неясным), компьютер для проверки информации, а также документы, необходимые для расследования. 

Согласно действующему законодательству, Друцэ может грозить штраф в 8-10 тысяч условных единиц (400-500 тысяч леев) или тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.

Председатель ВСП Ион Друцэ
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мандат на арест на имя Иона Друцэ: что решают прокуроры

Антикорупционная прокуратура 2 октября объявила о задержании Друцэ на 72 часа. Это произошло после его допроса и на основе обнаружения в рамках обысков в кабинете и по месту жительства предметов, по поводу которых есть обоснованное подозрение в незаконном обогащении. Однако 4 октября запрос Антикорупционной прокуратуры о применении к задержанному меры пресечения в виде предварительного ареста сроком на 30 дней был отклонен cудом сектора Чеканы муниципия Кишинев.

Ранее Друцэ подал заявление об отставке с поста главы ВСП, но ее должен утвердить Высший совет магистратуры.

Чем владеет Друцэ

По данным прессы, в декларации об имуществе за 2018 год у главы ВСП указана общая зарплата в 419 тысяч 947 леев в ВСП, то есть около 35 тысяч леев в месяц, а также чуть более 5 тысяч леев он получал в Государственном университете Молдовы. Жена Друцэ заработала около 230 тысяч леев за прошлый год.

Семье Друцэ с 2012 года также принадлежит земельный участок в 8,7 сотки. Его стоимость оценивается в 620 тысяч леев. У Друцэ есть дом площадью 181,5 квадратных метра, приобретенный в том же году за 1,86 миллиона леев, а также квартира площадью 69,5 квадратных метра. Ею семья владеет с 1996 года. Цена этой жилплощади – около 387 тысяч леев.

В банке супруги держат более 14 тысяч евро и свыше 25 тысяч леев. Также в декларации указаны автомобили Honda CRV от 2009 года и Toyota Yaris от 2007 года.

Еще у Друцэ есть кредит в 50 тысяч евро, полученный в 2016 году. Деньги он должен вернуть до 2022 года.

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Теги:
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