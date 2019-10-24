Кишинев - город контрастов: автомобилисты могут погибнуть в любой момент

Пока в Кишиневе идет предвыборная борьба за кресло генерального перимара, столичные автомобилисты негодуют: бесхозяйственность предыдущих властей города привела к тому, что многие водители бьют свои машины, попадая в стихийно образовавшиеся "капканы" на дорогах.

Состояние некоторых участков кишиневских автомобильных дорог более напоминает поле боя, чем нормальное асфальтовое покрытие. Проезжая по некоторым автотрассам столицы складывается ощущение, что недавно здесь прошла ковровая бомбежка - яма на яме, выбоина на выбоине.

Такая картина никак не соотносится с лозунгами о "европейской столице", которыми так щедро сыпали представители либеральной власти, когда под бравурные обещания о том, что Кишинев превратится в один из самых комфортных городов, он ветшал, разрушался, стал больше похож на деревню, чем на столицу.

И, если к тому, что обещания на муниципальном уровне даются, но не выполняются, многие привыкли, то к тому, что чуть ли не ежемесячно приходится сдавать в ремонт свой автомобиль - не очень.

Даже самые надежные авто не выдерживают испытания кишиневским "асфальтом", а водители не стесняются в выражениях, снимая видеоролики и адресуя послания тем, кто должен отвечать за решение конкретных проблем.

Один из таких случаев произошел на улице Албишоара, которую разозленный автолюбитель назвал одной из самых опасных в плане дорожного покрытия транспортных магистралей города.

Опасная Албишаора

Ежедневно на этой улице автомобилисты прокалывают или бьют колеса так, что автомобиль потом приходится ремонтировать, а стоимость рихтовки дисков, в среднем, доходит до одной тысячи леев в месяц.

Другие автомобилисты жалуются на качество дорожного покрытия на улице Крянгэ, что расположена в столичном секторе Буюканы. Пользователи социальных сетей не стесняются в комментариях обозначать проблему настолько же остро, насколько она существует. Некоторые надеются на то, что положение с автотрассами в городе можно исправить, иные более скептичны и утверждают, что трассы города уже вряд ли кто-то спасет от деградации.

"Когда вы уже начнете ремонтировать дороги, сколько это может продолжаться?", - задался вопросом один из пользователей Facebook. "Мы платим дорожные сборы, а дорог нет, помимо этого еще и на ремонт приходится раскошелиться из-за таких дорог", - гневно отметил другой пользователь. "Это - не история успеха, а история прорех", - с иронией подметил третий, проводя параллель с политическими спичами предыдущих правителей.

Однако список небезопасных улиц в городе пополняется.

Это касается не только ям в асфальтовом покрытии, но и отсутствия канализационных люков и решеток ливневок на проезжей части. Очередное автомобильное ЧП, вызванное именно этой причиной, произошло на улице Льва Толстого. Там владелец дорогой иномарки угодил в такой "капкан". К счастью, он не пострадал, но машине после этого был необходим ремонт.

Дикость, до которой дошло положение дел на трассах столицы, просто поражает. Выбоины, ямы, отсутствие люков на канализационных колодцах обозначают ветками, старыми стульями, пенопластом, какой-нибудь рухлядью. Смотрится все это действительно дико, ведь на фоне спичей муниципальных политиков о светлом будущем, налицо - отсталое прошлое.

Как не попасть в яму

Главная ошибка неопытных водителей — пытаться снизить скорость, когда колеса машины практически попали в яму.

По словам экспертов, тормозить нужно было заранее.

Не успели, зазевались — сделаете только хуже! Дело в том, что, когда мы резко нажимаем на тормоз, вес машины переносится на переднюю подвеску — автомобиль клюет носом. В результате сила удара передних колес о неровность значительно возрастает, а значит, повреждаются диски, выходят из строя амортизаторы, ступичные подшипники и прочее.

Если яма не столь велика и в нее попадают не оба колеса, а одно, уменьшить силу удара можно за счет маневрирования. Предположим, в яму попадает правое колесо, инстинктивно мы хотим крутануть руль влево, чтобы увернуться. Однако профессионал будет вращать руль "навстречу опасности", то есть вправо. Тем самым он перебросит вес на левую часть машины, и правое колесо "перелетит" через яму в щадящем режиме. Естественно, как только вы проскочите препятствие, траекторию движения машины нужно выровнять.

На повороте выбоина опаснее, чем на прямом участке. Яма на прямой трассе — полбеды, говорят эксперты. Куда хуже такое препятствие на повороте. Из-за выбоины автомобиль может опрокинуться, ведь в поворотах он менее устойчив.

Нужно стараться попадать в яму колесами, которые идут по меньшей дуге. Они разгружены, удар будет слабее. Конечно, это удается не всегда, выбоины на дорогах бывают разные.

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