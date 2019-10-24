Это касается многих пенсионеров: что придумали депутаты

Свыше 70% пенсионеров в Молдове, которые получают пенсию по возрасту, продолжают трудовую деятельность. Порядка 400 тысяч граждан получают пенсии ниже прожиточного минимума.

КИШИНЕВ, 24 окт - Sputnik, Лучия Попеску. Молдавские пенсионеры, которые продолжают работать после выхода на заслуженный отдых, имеют право на перерасчет пенсии.

Как сообщает spunik.md, начиная с 1 января 2019 года лица, которые вышли на пенсию с 1999 года и у которых трудовой стаж после этого насчитывает 15 лет или более, могут подать заявление на перерасчет пенсии по возрасту в территориальную кассу социального страхования по месту жительства.

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Пенсии тех, чей стаж не дотягивает до 15 лет, будут пересмотрены в 2020 году. Что касается подобных выплат, установленных в период 1 января 1999 года по 1 января 2019 года, то их перерасчет будет проводиться постепенно, начиная с 2021 года по 2027-й.

Согласно данным министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, перерасчет пенсий в 2019 году коснется примерно две с половиной тысячи человек – в среднем выплата увеличится в два с лишним раза с 2048 до 4770 леев.

В 2020 году этим правом смогут воспользоваться свыше пяти с половиной тысяч граждан. В среднем их пенсии увеличатся вдвое, то есть с 1900 до 3765 леев.

На перерасчет пенсии можно претендовать лишь один раз. Размер выплаты после ее пересмотра будет больше, чем до этой процедуры.

Депутаты предлагают ускорить период перерасчета пенсии

Группа депутатов парламента Молдовы зарегистрировала проект, который предполагает пересмотр периода перерасчета пенсий для лиц, которые продолжаются трудиться после выхода на заслуженный отдых.

Согласно этой законодательной инициативе, депутаты-социалисты предлагают, чтобы процесс пересмотра пенсии по возрасту, установленных до 1 января 2019 года, завершился не в 2027, а в 2022 году.

© Photo: PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA Проект по периоду перерасчета пенсий

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"Предложение основывается на соблюдении принципов организации и функционирования пенсионной системы в Молдове, принципа равенства, который обеспечивает всех участников государственной системы, налогоплательщиков и получателей недискриминационным режимом в отношении прав и обязанностей, предусмотренных законом", - считает один из авторов законопроекта Владимир Односталко.

Парламентарий подчеркивает, что получатели пенсий по возрасту, продолжая работать после выхода на заслуженный отдых, выплачивают налоги. Таким образом, эти люди участвуют в формировании государственного бюджета социального страхования.

Примерные расчеты на реализацию этого проекта составили 9,18 миллиона леев на пересмотр пенсий с 1 июля 2020 года и 211,77 миллиона леев на перерасчет с января 2021-го.

Свыше 160 тысяч пенсионеров в Молдове продолжают работать

По статистике, из общего числа пенсионеров в Молдове, а это порядка 700 тысяч 600 человек, свыше 160 тысяч продолжают работать по того, как им назначили пенсию. При этом 114 тысяч человек – это люди, которые получают пенсию по возрасту.

Почему те, кто вышел на законный отдых продолжает работать? Ответ очевиден - чтобы повысить свое материальное положение, так как размер пенсий в стране довольно низкий. Примерно 400 тысяч граждан страны получают пенсию ниже прожиточного минимума.

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По данным Национального бюро статистики, в первом семестре 2019 года размер прожиточного минимума составил в среднем на человека 2028,3 лея в месяц, а на пенсионера – 1726,5 лея. Средний размер пенсии на 1 июля 2019 года составил 1895,1 лея.

С 1 апреля 2019 года минимальный размер пенсии по возрасту составляет 1079 леев.

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