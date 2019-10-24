Граждане Молдовы горят на работе - как избежать опустошения и сохранить силы

Переработки и слишком ответственное отношение к своим должностным обязанностям приводят некоторых граждан нашей страны к тому, что они чувствуют не только синдром хронической усталости, но и некую духовную опустошенность.

КИШИНЕВ, 24 окт - Sputnik. Психологи называют этот синдром эмоциональным выгоранием, уточняя, что оно характеризуется физическим, психологическим, эмоциональным истощением, и очень похоже на состояние меланхолии. Определить это состояние довольно просто. Когда человек чувствует отсутствие сил, не хочет идти на работу, падает продуктивность его труда - все это указывает на синдром эмоционального выгорания.

Этот синдром возникает не сразу, а формируется комплексно и в несколько стадий. На первой – человек сам себе не признается в том, что что-то не так, хотя ощущает это, затем возникает сильная усталость, может все время хотеться спать. На самом усугубленном уровне могут начаться психосоматические реакции, экзистенциальный кризис, затем апатия и невозможность что-то делать.

Многие граждане Молдовы, которые много и усердно работают, сталкивались с таким состоянием, но не знали, что именно с ними происходит, списывая все на плохое настроение и временное недомогание.

Психологи считают, что основная причина эмоционального выгорания – это несоответствие между требованиями, которые предъявляются к человеку, и его реальными возможностями, считают психотерапевты.

Неблагоприятными показателями в этом смысле служат: повышенная утечка кадров, частые перекуры или перерывы на чай и кофе, конфликтность персонала, тяжелая психологическая атмосфера в коллективе, падение инициативы, гнев на руководство.

При эмоциональном выгорании одна из сфер, например, профессиональная, может негативно проецироваться на физическую, интеллектуальную, эмоциональную, социальную, духовную. Поскольку жить с негативными эмоциями постоянно невозможно, психика вытесняет их на подсознательный уровень. Там эти эмоции остаются и могут проявляться как психосоматические заболевания.

По этой причине к психологам часто приходят люди с жалобами на бессонницу, участившуюся мигрень, гастрит. В этом случае специалисты прорабатывают, в том числе, версию эмоционального выгорания.

"Как только мы чувствуем в себе какой-то раздрай, даже если внешне очень благополучная картинка, но для нас уже не так привлекательна деятельность, которой мы занимаемся, надо остановиться и понять, в чем проблема или с помощью психолога, или самому включить в себе осознанность", - рассказала корреспонденту РИА Новости кандидат психологических наук, бизнес-тренер Кристина Иваненко.

Она отметила, что это комплексный процесс, и у него есть несколько стадий. На первой – человек сам себе не признается в том, что что-то не так, хотя ощущает это, затем возникает сильная усталость, может все время хотеться спать. На самом усугубленном уровне могут начаться психосоматические реакции, экзистенциальный кризис, затем апатия и невозможность что-то делать.

В каждом индивидуальном случае нужно искать свое решение, считают эксперты. Безусловно, в некоторых случаях нужно менять работу, подавать на развод. Но есть вероятность, что человек в таком состоянии может неадекватно воспринимать себя и свои возможности.

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