Посол России высказался о статусе русского языка в Молдове

Глава российской дипмиссии провел встречу с генеральным директором Агентства межэтнических отношений Молдовы, на которой в частности обсудил положение русских общин республики.

КИШИНЕВ, 24 окт - Sputnik. Посол России в Молдове Олег Васнецов заявил о необходимости законодательного закрепления статуса русского языка как инструмента межнационального общения и сохранения учебных заведений с русским языком обучения.

Об этом дипломат сообщил на встрече с генеральным директором Агентства межэтнических отношений Молдовы Николаем Рэдицей.

"Стороны провели заинтересованный обмен мнениями по текущему состоянию дел в среде этнических организаций, уделив особое внимание положению русских общин республики. Посол России акцентировал внимание на необходимости законодательного закрепления статуса русского языка как инструмента межнационального общения и сохранения учебных заведений с русским языком обучения", - отмечено в пресс-релизе посольства.

В ходе встречи переговорщики также отметили широкие возможности интенсификации российско-молдавского сотрудничества в сфере поддержания межнационального диалога, в том числе по линии Федерального агентства по делам национальностей России. В завершении встречи стороны договорились поддерживать рабочие контакты.

Что произошло со статусом языка?

В июне прошлого года Конституционный суд признал "бесполезным и устаревшим" закон 1989 года "О функционировании языков на территории МССР", который предоставлял русскому языку статус языка межнационального общения.

КС также выступил с пояснением, что статус русского языка в Молдове остался неизменным, и он по-прежнему является языком межэтнического общения. Кроме того, КС признал конституционным использование русского языка в официальных документах и в общении государственными службами - "статья 13 Конституции не входит в противоречие" в этом смысле.

По данным опроса "Барометр общественного мнения", более половины населения Молдовы выступает за придание русскому языку статуса второго государственного.

Решение КС вызвали немало споров и домыслов в общественных и политических кругах.

Партия социалистов выступила с инициативной разработать и выдвинуть в парламенте проект Закона о функционировании языков в новой редакции. Как сообщил исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча, проект будет провозглашать фундаментальные для существования молдавского общества тезисы:

1. Государственным язык Республики Молдова является молдавский (в соответствии с 13 ст. Конституции РМ).

2. Официальный статус русского языка, в качестве языка межнационального общения, на котором говорит более миллиона граждан Молдовы (ст. 7 Конституции РМ).

3. Государство защищает и гарантирует языковое и культурное многообразие на всей территории республики (Конституция РМ).

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