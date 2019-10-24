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Туман в Кишиневе

Туманы из Молдовы не уходят: метеорологи вновь выступили с предупреждением

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (878)
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Sputnik Молдова

Ожидается, что в указанный период видимость составит 200 метров и менее, поэтому населению нужно проявлять бдительность.

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба вновь объявила "желтый код" метеорологической опасности в связи с туманом.

Предупреждение будет действовать в определенные часы уже вторую неделю подряд. Так, 25 октября метеорологи обещают туманы с 01.00 до 12.00.

"В указанный период ожидаются туманы, видимость составит 200 метров и менее", - отмечено на сайте Госгидрометеорологической службы. 

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. 

Туман, иллюстративное фото.
CC0 / Pixabay / Gellinger
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Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Специалисты предупреждают, что в указанный период может быть ухудшение видимости, нарушение автомобильного и железнодорожного сообщения, не исключено увеличение загрязнения воздуха, особенно в крупных городах, а также возникновение дискомфорта или приступов у людей, страдающих респираторными или сердечными заболеваниями.

Рекомендуется:

  • использование противотуманных и фар ближнего света на всех категориях дорог;
  • движение с малой скоростью на автомобильных трассах;
  • избегать выполнения обгонов;
  • увеличение дистанции безопасности между транспортными средствами;
  • осуществление контроля за состоянием здоровья, особенно лиц, относящихся к категории уязвимых.

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Тема:
Погода в Молдове (878)

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