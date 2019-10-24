Как в Молдове продают подделки под видом оригинальных товаров - подробности

Специалисты предупреждают: гражданам Молдовы надо быть предельно внимательными при покупке вещей, некоторые из них могут быть хорошо изготовленным контрафактом, который выдают за "фирму".

КИШИНЕВ, 24 окт - Sputnik, Кристина Баш. В Молдове чаще всего подделывают медицинские препараты, брендовые обувь и одежду, аксессуары, парфюмерную и косметическую продукцию, а также алкогольные напитки, продающиеся под видом марочных.

Главный инспектор Агентства по защите прав потребителей и контролю за рынком Сергей Зестря рассказал корреспонденту Sputnik Молдова, что первыми признаками, которые должны вызвать подозрения покупателя в том, что его обманывают, является слишком низкая цена на определенный товар. Также следует обратить внимание на место его производства, указанное на этикетке, и продажи в розничной сети.

Оригинальная продукция продается в магазинах, имеющих соответствующую авторизацию, но нельзя исключать возможности реализации в них и контрафакта.

"Мы провели целый ряд проверок в нескольких магазинах, где продается одежда. Мы не обнаружили поддельных вещей на прилавках, но не можем со стопроцентной уверенностью утверждать, что они вообще отсутствуют", - уточнил собеседник.

По словам специалиста, очевидно, что большинство покупателей предпочитают приобретать вещи на рынках, нежели в магазинах, основываясь на критерии стоимости, а не качества.

"В некоторых случаях покупатели сознательно приобретают подделки. Это объясняется более доступной ценой товара. Для многих не качество, а цена играют решающую роль при покупке вещи или какого-то товара", - объяснил Зестря.

Пафюмеру и не снилось: появились духи с запахом куриных крылышек>>>

Коснулся эксперт и продажи поддельных парфюмов в нашей стране, рассказав, по каким признакам можно определить, что вам хотят продать флакон не с тем ароматом и стойкостью.

"Важным моментом является размер пульверизатора, трубка которого должна доходить до самого дна флакона с парфюмом, чтобы ни один миллиграмм не пропадал зря. Если эта трубка не доходит до дна флакончика или неестественно изогнута - значит вам продали поддельную туалетную воду или духи под маркой известного производителя", - рассказал специалист.

В то же время, перед тем, как приобрести парфюм, надо обратить особое внимание на целлофановую пленку, которой покрыта упаковка, на этикетку, на надписи на самом флаконе, штрих-код, цвет и аромат, а также на цену товара.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK