Внимание на сдачу от кондуктора: крона и лей в разных весовых категориях

В салонах столичных автобусов и троллейбусов не надо расслабляться - вместо металлических леев можно получить похожие монеты с другим гербом.

КИШИНЕВ, 24 окт - Sputnik, Андрей Петрик. Молдова - страна многонациональная и всегда готовая принять гостей из-за рубежа. По видимому, этим и объясняются курьезы с хождением в общественных местах несколько необычных для этого региона Европы валют. Если леи "чувствуют" себя хозяевами на родине, а доллары и евро "не размениваются по пустякам", то чешская крона - немного экзотическая монета на валютном рынке республики.

Доказательство тому - курьез, произошедший в салоне автобуса №26. Одной из пассажирок, ехавшей с Буюкан на Рышкановку, в качестве сдачи вместе с молдавским леем-кругляшком дали металлическую чешскую крону.

Выйдя на остановке, женщина обнаружила необычное соседство монет на ее ладони. Конечно, такой сюрприз вызвал лишь удивление и улыбку, однако, как видим, невинные шутки в Кишиневе имеют продолжение.

Может быть, этой монетой расплатился какой-то чех, приехавший в молдавскую столицу на празднование Национального дня вина, а может так решил подшутить над кондуктором кто-то и из наших сограждан, вернувшихся с заработков в Чехии. Установить истину уже не удастся.

Но факт остается фактом - если перевести чешскую крону в национальную валюту, получится 76 банов. Таким образом, невнимательная пассажирка, ехавшая в автобусе №26 не досчиталась 24 банов.

Однако, поскольку в Кишиневе любят пошутить, не исключено, что в один из дней кто-то получит в качестве сдачи юань, где цифра "1" выбита так же крупно, как и на молдавской монете соответствующего номинала.

Кстати, в таком случае будет повод порадоваться, поскольку китайская денежная единица стоит 2 с половиной наших лея.

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