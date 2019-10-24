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Замороженная скумбрия

Рыба с паразитами на молдавском рынке: что показали проверки

© Flickr / James F Clay
Общество
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Sputnik Молдова

Скандал с поставками опасных для здоровья продуктов питания не утихает: их изымают сотнями килограммов из социальных учреждений и торговых предприятий.

КИШИНЕВ, 24 окт - Sputnik. Сотни килограммов испорченной рыбы и других видов продтоваров конфискованы всего за неделю. Такие данные привела исполняющий обязанности главы Национального агентства продовольственной безопасности (НАПБ) Элла Малай.

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Она напомнила, что в рамках внутреннего расследования, начатого после появления информации о том, что в большом количестве импортной замороженной рыбы были обнаружены паразиты, уже произошли отставки. "В Агентстве продовольственной безопасности были представители следственных органов. Изъяли документы. Также документы изъяли в лаборатории и на территориальном уровне. Подписала указ о проверке всех социальных учреждений в Молдове на предмет поставок неподобающей рыбы", - добавила Малай.

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По ее словам, всего за неделю инспекторы Агентства продовольственной безопасности проверили 553 образовательных учреждения, 13 больниц, 8 приютов, 11 продуктовых складов, 36 агропродовольственных рынка и 13 учреждений для детей с ограниченными возможностями. Специалисты обнаружили нарушения со стороны как поставщиков, так и администрации учреждений или ответственных за прием продуктов, используемых для питания детей.

"Выявлено, что в образовательные учреждения поставлялись продукты питания без документов о происхождении", - сказала Малай.

Речь шла, в частности, о масле, рыбе и птице. Кроме того, инспекторы нашли продукты с неполной маркировкой, что нарушает процесс их отслеживания.

Живая рыба
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"Выявлено наличие продуктов питания, включая замороженную рыбу, с измененными органолептическими показателями. Имею в виду цвет и запах после того, как разморозили. Была замороженная рыба с высокой степенью зараженности нематодами", - пояснила и.о. главы Агентства продовольственной безопасности.

В ходе проверок специалисты нашли продукты с истекшим сроком годности (молоко и яйца) и запрещенную продукцию (сгущенное молоко, маринованные огурцы).

"Всего за неделю инспекторы отозвали 254 килограммов неподобающей рыбы и 148 килограммов испорченных продуктов, а также 104 штуки яиц с истекшим сроком годности", - отметила Малай.

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По ее словам, лабораторные анализы показали, что самой богатой на паразитов рыбой оказались хек, сельдь и скумбрия. Больше всего положительных тестов пришлось на импорт из Испании, Норвегии и Исландии.

Она подчеркнула, что Агентство продовольственной безопасности продолжит строго проверять ввозимую рыбу.

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"Согласно местному и международному законодательству, вся ответственность за размещение продуктов на рынке лежит на экономических агентах", - напомнила Малай.

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