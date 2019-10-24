Дело убитого в тюрьме Андрея Брагуцы рассмотрит Апелляционная палата

По мнению родственников жертвы, приговор виновникам преступления недостаточно суров, решение было опротестовано в суде.

КИШИНЕВ, 24 окт — Sputnik. Дело Андрея Брагуцы, забитого до смерти в тюрьме сокамерниками осенью 2017 года при бездействии персонала пенитенциара №16, не окончено.

В пятницу в Апелляционной палате Кишинева состоится первое заседание по этому делу после того, как родители жертвы опротестовали приговор судебной инстанции.

Напомним, что троим сокамерникам Андрея Брагуцы, избивавшим его, суд дал по 5 лет лишения свободы условно, а одного, который отбывает 8-летний срок, приговорил к 5 дополнительным годам заключения.

Кроме того, начальника смены в изоляторе предварительного заключения №16 Игоря Орбу осудили на 4 года тюремного заключения за бездействие во время избиения, а полицейского Аурела Шаптебой — на 4 года заключения с отсрочкой приговора, в то время как охранник Аурел Исаки был оправдан.

Первоначально прокуроры требовали от суда от 8 до 9 лет лишения свободы для полицейских в изоляторе и от 9 до 13 лет для заключенных.

Будни самой большой тюрьмы в мире - фотолента>>>

Напомним, 32-летнего Андрея Брагуцу задержали за неподчинение требованию патрульных 15 августа 2017 года на трассе Бельцы—Сэрэтены. После ареста он был помещен в камеру СИЗО, где его жестоко избили сокамерники. Охранники пенитенциарного учреждения не вмешались и не прекратили избиение. Через десять дней после задержания Андрей Брагуца умер из-за двусторонней бронхопневмонии.

Прокурор и судья, которые арестовали Андрея Брагуцу, были освобождены от занимаемых должностей, против 13 сотрудников следственного изолятора возбуждены уголовные дела.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK