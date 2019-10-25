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Полицейский радар

Водителям на заметку: где в Молдове в пятницу "дежурят" радары

© Photo: Facebook / Inspectoratul Național de Patrulare al IGP
Общество
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Sputnik Молдова

Водителей на дорогах Молдовы в пятницу ожидают экипажи патрульных, которые замеряют скорость движения.

КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. На десяти трассах Молдовы в пятницу дежурят экипажи патрульных, которые замеряют скорость движения автомобилей.

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Согласно данным службы InfoTrafic, радары 25 октября установлены на трассах:

  • М 3: Кишинев – Комрат, в Яловенском районе;
  • R 1: Кишинев – Унгены, 9 – 40 – 70 км;
  • R 2: Кишинев – Бендеры;
  • R 3: Кишинев – Хынчешты - Чимишлия, 9 – 13 – 42 км;
  • R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, 23 – 38 – 60 – 87 км;
  • R 9: R 14 – Шолданешты – R 20;
  • R 20: Оргеев – Резина, 21 – 48 км;
  • R 25: Буковэц – Ниспорены, 17 – 43 км;
  • R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, 0 – 55 – 101 км;
  • G 91: Унгены – Барбоены – Немцены, 5 – 28 км.

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Полиция информирует, что превышение скорости - это одно из самых частых нарушений водителей на дороге.

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Теги:
движение, скорость, Молдова


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