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Обыски

В компании "Унгены-газ" проходят обыски - подробности

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова

Утренние обыски проходят на газовом предприятии в одном из районов Молдовы, как пояснили в прокуратуре, они связаны с отмыванием денег в "Молдова-газ".

КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Сотрудники Национального инспектората расследований совместно с прокурорами по борьбе с организованной преступностью и особым делам провели обыски в компании "Унгены-газ".

Информацию подтвердил Sputnik пресс-секретарь Генпрокуратуры Эмил Гайтур. Обыски проводятся в рамках уголовного дела, связанного с несколькими схемами по отмыванию денег в компании "Молдова-газ".

Другие детали будут предоставлены позже.

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Теги:
подробности, Молдова, обыски


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