Судебный скандал набирает обороты: Додон, Санду и Стамате сделали заявления

Реформа юстиции: противостояние Высшего совета магистратуры и ряда судей, а также заявления представителей власти в Молдове – в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik, Яна Захарова. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что собрания судей, на которых обсуждаются вопросы, представляющие взаимный интерес, должны проходить законно. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Вокруг генерального собрания судей, в ходе которого должны выбирать членов ВСМ, не должно возникать никаких подозрений о законности созыва, кворума и обоснованности принятых решений. Судьям нельзя отказывать в праве на мирное собрание для обсуждения вопросов, представляющих общий интерес, но эти собрания должны проходить в строгом соответствии с законом", - отметил глава государства.

Додон подчеркнул, что именно поэтому он выступает за формирование Высшего совета магистратуры (ВСМ) законным путем после пленарной и открытой консультации всех заинтересованных сторон. К этому процессу, по мнению президента, должны привлечь "уважаемых экспертов в данной сфере, чтобы исключить любые игры и создать предпосылки для того, чтобы самые честные и высоко оцениваемые судьи вошли в состав ВСМ".

"Генеральное собрание судей может обсуждать состав такого ВСМ, который смог бы обеспечить функциональность и завершение реформы судебной системы, а мне, в качестве президента страны, выпала бы роль безоговорочной поддержки судей, предложенных таким ВСМ", - заключил Додон.

Надо соблюдать закон

И министр юстиции Олеся Стамате призвала судей воздержаться от любых незаконных действий. Об этом она написала в пятницу на своей странице в соцсети Facebook, комментируя генеральное собрание судей, созванное на 25 октября.

"Позиция министерства уже несколько раз была обнародована, она не изменилась. Мы не можем строить независимую юстицию, нарушая законы", - подчеркнула Стамате.

Министр призвала судей воздержаться от любых незаконных действий, обратив внимание, что власти не потерпят несоблюдения действующих норм.

"Уверена, что в судебной системе есть честные люди. Эти судьи не придут сегодня на собрание, а если придут, то будут противиться принятию незаконных решений", - отметила Стамате.

В свою очередь, глава кабмина Майя Санду считает, что судьи не должны "поддаваться манипуляциям группам по интересам и попадать в их капкан".

"К сожалению, реальное намерение тех, кто стоит за этим событием, - блокирование реформ, начатых правительством и защита тех судей, которые долгое время нарушали закон и основные права человека", - написала Санду на своей странице в соцсети Facebook.

Глава правительства пояснила, что поддерживает право судей свободно выбирать своих представителей в Высшем совете магистратуры, но, по ее мнению, "такие изменения могут происходить только в строгом соответствии с законом и европейскими нормами".

"Мы все желаем независимой юстиции, которой можно верить. Это приоритет правительства, но организация собрания вопреки положениям закона несет обратный эффект", - заявила Санду.

В конечном итоге в пятницу спустя примерно час после заявленного времени начала генерального собрания судей было объявлено о том, что кворум в зале не собрался. Пришли около 160-170 человек.

Реформа на фоне скандала

Первый раз Генеральное собрание судей прошло 27 сентября. Уже тогда это событие вызвало серьезные споры. Высшая судебная палата (ВСП) приняла решение отклонить запрос Высшего совета магистратуры, выступившего против его проведения. Согласно действующей процедуре, именно секретариат ВСМ должен заниматься организацией генерального собрания.

Само заседание задержалось сначала на час, после чего было объявлено об отсутствии кворума в 197 человек. Тогда пришедшие магистраты решили выступить с трибуны с заявлениями. В своих речах они признали, что сейчас судебная система Молдовы разделена на два лагеря, которые выступают с разными точками зрения. Только спустя три часа с момента заявленного начала с трибуны было объявлено, что кворум в зале собрался. Это позволило рассматривать вопрос о лишении мандатов членов ВСМ. В итоге 7 членов ВСМ большинством голосов лишили занимаемых должностей.

Однако в правительстве признали это решение незаконным. Санду и Стамате тогда высказались, что вердикт Генерального собрания судей не имеет юридической силы.

Премьер тогда подчеркнула, что "произошедшее еще раз демонстрирует, что самостоятельная очистка судебной системы невозможна".

"Поэтому мы будем уверенно двигаться вперед с реформой Высшей судебной палаты и судебной системы в целом, в том числе путем внешней оценки судей", - заявила Санду.

ВСМ продолжил работу

Уже после принятия сентябрьского решения Генерального собрания судей члены Высшего совета магистратуры собирались на заседание. Правда, сделать им это удалось не с первой попытки. Дело в том, что для кворума необходимо присутствие всех членов ВСМ. Так, приходилось переносить обсуждение вопросов сначала с 17 на 22 октября, а затем с 22-го на 24-е.

При этом, оба раза на заседание не приходили двое судей. Во вторник не пришел судья Ион Посту, который до этого подтвердил свое участие. Также не было судьи Виктора Мику, находившегося на больничном. Кстати, именно Мику был тем членом ВСМ, который пришел 27 октября на генеральное собрание судей.

В результате только 24 октября члены ВСМ смогли провести заседание и утвердить отставку с поста руководителя ВСП Иона Друцы.

Что говорит закон?

Согласно действующему законодательству, Высший совет магистратуры состоит из 12 членов – это судьи и штатные преподаватели права, а также председатель Высшей судебной палаты, министр юстиции, Генеральный прокурор, являющиеся членами Совета по праву.

Три члена Высшего совета магистратуры из числа штатных преподавателей права избираются большинством голосов депутатов парламента после проведения конкурса.

Шесть членов Высшего совета магистратуры, в том числе два замещающих члена, избираются из числа судей путем тайного голосования генерального собрания судей с учетом представления всех уровней судебных инстанций.

Лишение полномочий осуществляется органом, избравшим данного члена Высшего совета магистратуры.

Считаются избранными в качестве членов и замещающих членов ВСМ судьи, набравшие более половины голосов судей, присутствующих на собрании, в убывающем порядке набранных голосов.

Мнение Венецианской комиссии

Венецианская комиссия на пленарном заседании 11 октября одобрила в целом проект закона о реформе Высшей судебной палаты (ВСП) и прокуратуры, озвучив свои рекомендации.

Как заявила ранее Sputnik глава Минюста, команда представлявших отчет сумела убедить членов комиссии в том, что реалии республики заставляют провести всеобъемлющую оценку судей и прокуроров.

Более того, Венецианская комиссия, по словам Стамате, рекомендовала, чтобы судьи и прокуроры, которые не пройдут тест по неподкупности, подверглись дисциплинарным санкциям и были отправлены в отставку, а не оставлены в системе, как предлагали в министерстве юстиции.

Представители профильного ведомства также получили согласие Венецианской комиссии на оценку действий членов Высшего совета магистратуры. С этого начнется весь процесс реформирования системы.

После предварительного заключения и рекомендаций Венецианской комиссии министерству юстиции предстоит доработать законодательную инициативу и затем снова представить ее на рассмотрение комиссии. Финальное заключение по проекту реформы юстиции в Молдове Венецианская комиссия должна принять в декабре.

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