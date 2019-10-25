Это произошло в Кишиневе: что пережила девочка, которую насиловали четыре дня

Мужчины воспользовались социально-уязвимым положением 14-летней девочки и предложили ей работу в одной из столичных саун.

КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Зверский случай в Кишиневе: в течение четырех дней ребенок подвергался сексуальному насилию, однако, когда преступление раскрылось, некоторым из фигурантов дела удалось избежать сурового наказания. Прокуроры опротестовали решение первой инстанции, и Апелляционная палата столицы ужесточила вердикты.

Все произошло летом 2015 года. Как сообщили в Генпрокуратуре, мужчины воспользовались социально-уязвимым положением 14-летней девочки и предложили ей работу в одной из саун. Однако их реальная цель заключалась в сексуальной эксплуатации ребенка. Несовершеннолетнюю насиловали сначала в сауне, а затем в одной из столичных квартир.

"Ребенка удерживали в одной из квартир Кишинева в течение двух дней. Ее освободили сотрудники правоохранительных органов после того, как девочка, набравшись смелости, нашла способ и позвонила своему дяде, который сразу же обратился в полицию", - отметили в прокуратуре.

В 2016 году судебная инстанция оштрафовала одного из фигурантов этого дела, мотивируя решение тем, что в отношении него нет состава преступления.

Еще двое попали под амнистию. И лишь один из этого "квартета" получил реальный срок.

"Прокуроры не согласились с наказанием, которое получили некоторые преступники, тем более - с освобождением от ответственности", - отметили в структуре.

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Гособвинитель опротестовал вердикт первой инстанции. В октябре Апелляционная палата Кишинева удовлетворила запрос прокуроров и приговорила фигурантов дела к 8 и 15 годам лишения свободы за торговлю людьми и детьми.

"Речь идет о выходцах из Хынчешт, Оргеева и Тирасполя в возрасте от 28 до 50 лет. Однако проживали они в Кишиневе", - отметили в прокуратуре.

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