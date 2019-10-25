Игорь Додон: японский город Томи подарил Молдове 100 саженцев сакуры

Сто саженцев символизируют сто дней: именно столько осталось до начала Олимпиады-2020, которая состоится в Японии.

КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. Город Томи из префектуры Нагано в Японии подарил Молдове сто саженцев сакуры - японской вишни, которая является одним из символов Японии и популярна, благодаря необыкновенно красивому цветению.

Сто саженцев символизируют сто дней, которые остались до начала Олимпиады-2020. Она состоится в Японии.

Для Молдовы японская вишня не является обычным растением и встречается нечасто. Полюбоваться цветением сакуры можно в столичном дендрарии, а также в парках Комрата и Тирасполя.

Подарок был сделан администрацией Томи во время визита президента Молдовы Игоря Додона в Японию. Томи стал одним из городов, которые примут национальные олимпийские сборные на Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 года.

В 2017 году между Томи и городом Кагул в Молдове подписан договор о сотрудничестве.

Цветок сакуры — один из символов Японии в национальной культуре, этот образ часто используется в японском искусстве, живописи и поэзии. Также в Японии распространена традиция "ханами" - любования сакурой и проведение пикников под цветущими деревьями.

Каждый год весной японские метеорологические компании выпускают ежедневные сводки о движении фронта цветения сакуры с юга на север.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK